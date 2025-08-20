El exnovio de Julieta Poggio rompió el silencio sobre su video con Romina Uhrig

En medio del debate, Juan Etchegoyen compartió un extracto de la charla que mantuvo con Bardelli, en la que por primera vez se refirió a lo sucedido y dio su versión de los hechos. “Yo siento que es un tema de ellas, aunque yo estuve involucrado en el bardo. Yo con mi ex corté hace tres años y me parece como que no hice nada malo y no por justificarme estar en una fiesta y en un after”, comenzó explicando Lucca Bardelli, dejando en claro que, según su mirada, la polémica no debería recaer sobre él.