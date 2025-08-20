"Emily in París": Netflix anunció la fecha de estreno de la temporada 5 y la nueva locación

Sus cliffhangers han generado una expectativa monumental, con hilos narrativos que exigen una resolución. Por fortuna, la historia está lejos de terminar. Para alegría de sus fanáticos, la serie ha sido confirmada para una quinta temporada, que promete ser el cierre perfecto para todas esas preguntas, garantizando un nuevo capítulo de moda, romance y el inconfundible encanto de Emily.

Netflix anuncia fecha de estreno y primeras imágenes de "Emily in París" 5

Hoy, Netflix anunció las primeras imágenes de la quinta temporada de Emily en Paris y reveló una nueva locación esta temporada. Emily continuará sus vacaciones italianas viviendo la dolce vita en Venecia. Los 10 episodios se estrenarán el 18 de diciembre en Netflix.

El creador Darren Star le dijo a Tudum.com: “Esta temporada es una historia de dos ciudades. Roma y París. Entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel.”

Sinopsis oficial de la temporada 5 de "Emily in París"

Ahora al frente de Agence Grateau Roma, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo parece estar en su lugar, una idea laboral sale mal y las consecuencias se traducen en una desilusión amorosa y tropiezos en su carrera.

En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily fortalece sus vínculos, gana claridad y se muestra lista para abrazar nuevas posibilidades.

Fotos oficiales de la temporada 5 de "Emily in París"

emily in paris

emily in paris

emily in paris

emily in paris

emily in paris

emily in paris

emily in paris