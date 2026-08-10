Pity Álvarez no declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El abogado de Pity Álvarez pidió que se suspenda la audiencia: "No está presente"

Foto: @Cecicordobaph

Luego del escueto interrogatorio, el abogado defensor, Javier Aldo Marino, pidió que se suspenda la audiencia y alegó: “El señor Álvarez no está presente. Yo lo he advertido. No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente. Es una disminución importante de su capacidad”.

El fiscal Sandro Abraldes consideró que el planteo del defensor fue “obstruir el desarrollo del debate” y puso como ejemplo que esa presunta “desconexión” no pudo ver comprobada cuando el cantante hizo dos shows: “No se verificó en el Kempes, ni el 1° de agosto en el Roxy, ni tampoco en la reciente entrevista que dio a la revista Rolling Stone”, expuso.

“La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio”, afirmó el fiscal en su planteo, algo a lo que Burlando adhirió.

Tras esto, los jueces rechazaron el pedido de suspensión de debate y mencionaron el dictamen del Cuerpo Médico Forense, el cual concluyó que Pity Álvarez cuenta con una reserva cognitiva suficiente para afrontar el juicio y en ningún momento se mencionó de un déficit de atención que le impidiera participar del juicio.

“Lo único que podemos apreciar del señor Álvarez Congiu es que aparenta estar en un estado de somnolencia o con los ojos cerrados”, indicó el presidente del TOC.

Tras esta situación, el Ministerio Público Fiscal informó que tiene previstos diez testigos. Ante esta situación, el defensor Javier Marino volvió a plantear la situación del cantante y advirtió: “No hay manera de que el señor Álvarez pueda estar atento a esta cantidad de declaraciones”. En ese sentido, pidió que se limite el número de testimonios por jornada, al considerar que el imputado no puede mantener la atención durante tantas horas.

Cuando Goerner le preguntó cuántos testigos consideraba razonable escuchar, Marino evitó establecer una cifra fija y señaló que dependía de la extensión de cada declaración.

La discusión continuó con la intervención de Burlando, quien pidió conocer de antemano cuánto durarían las jornadas y consultó si el miércoles se extenderían hasta la noche. Como alternativa, Goerner le propuso a Marino reducir la lista de testigos. El defensor respondió que “necesitaría que fueran cinco para que la audiencia se haga en tres horas”.

Luego de esto, se dictó cuarto intermedio hasta el miércoles.