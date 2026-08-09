Pity Álvarez va a juicio por el crimen de Cristian Díaz: cuándo comienza y qué pena podría recibir

La situación había generado especial atención debido a que Pity retomó su actividad artística después de varios años alejado de los escenarios.

Foto: @Cecicordobaph

En diciembre de 2025, el músico volvió a presentarse en vivo en Córdoba, donde brindó un recital en el estadio Kempes. Su regreso se produjo mientras continuaba pendiente la resolución judicial por el homicidio de Díaz.

De qué acusan a Pity Álvarez

El músico está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión que luego derivó en una pelea. En ese contexto, el músico habría utilizado una pistola y le habría disparado a Díaz en la cabeza.

Tras el episodio, Pity realizó declaraciones públicas en las que reconoció haber sido el autor del crimen. “Lo maté porque era él o yo”, había manifestado al referirse a lo ocurrido.

La causa quedó durante años atravesada por las evaluaciones sobre el estado de salud mental del músico, una situación que llevó a suspender el proceso hasta que los especialistas determinaran si estaba en condiciones de afrontar un juicio.

Qué pena podría recibir Pity Álvarez

La acusación principal contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión en caso de que Álvarez sea condenado por homicidio simple. Sin embargo, la eventual pena podría ser mayor si durante el juicio se determina la existencia de circunstancias agravantes.

Además del homicidio de Díaz, el músico enfrenta otra acusación relacionada con un episodio ocurrido en noviembre de 2016. En ese caso, está imputado por la presunta privación ilegítima de la libertad, con violencia y amenazas, de su manager y una amiga.

El juicio que comienza este lunes será, de esta manera, una instancia clave para determinar la responsabilidad penal de Álvarez y resolver una causa que permaneció durante años sin llegar a debate oral debido a las distintas evaluaciones sobre su estado de salud.

Las audiencias previstas para agosto y septiembre permitirán finalmente que la acusación, la defensa y las pruebas sean analizadas ante el tribunal encargado de definir el futuro judicial del músico.