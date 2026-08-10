Qué escribía Pity Álvarez durante la primera jornada del juicio por el crimen de Cristian Díaz

Es un día más y yo estoy muy tranquilo

Puedo arrojar la primera piedra"

El texto combina referencias directas a lo que ocurría dentro de la sala y llevó a algunos especialistas a señalar que podría ser una muestra de que el músico se encontraba lúcido y atento al desarrollo de la audiencia. Otros, en cambio, se animaron a especular con que podría tratarse de la semilla de una nueva obra del exlíder de Intoxicados.

Pity Álvarez no declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Este lunes comenzó el juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10.30, vestido con un sombrero negro y anteojos de sol. Fue recibido por varios fanáticos que aclamaron su inocencia. Dentro de la sala lo esperaban los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola, defensores de Verónica, segunda pareja de Díaz y madre de su segunda hija. También estaba Jacqueline Díaz, otra de las hijas de la víctima.

Captura de TV mejorada con IA

Al momento de sentarse frente al tribunal presidido por Gustavo Goernes, Pity Álvarez saludó y aseguró que iba a declarar “más adelante”.

Al ser consultado sobre su estado de salud, el músico respondió que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera, por lo que toma medicación todos los días. Cuando le preguntaron si tenía alguna adicción, deslizó que “tal vez sí” y detalló: “Muy adicto a la pasta base. Por decisión propia no consumo desde el 92. Coqueteo con la marihuana, pero nada más”.