Qué escribía Pity Álvarez durante la primera jornada del juicio por el crimen de Cristian Díaz
El músico se negó a declarar y permaneció escribiendo en una hoja, lo que despertó especulaciones sobre una posible nueva canción.
Durante la primera audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz, Pity Álvarez llamó la atención por una hoja en la que escribió y dibujó mientras se desarrollaba el debate. El papel tenía el título "Decisión" y una serie de frases que algunos interpretaron como el posible comienzo de una nueva canción.
El músico comenzó este lunes a ser juzgado por el homicidio de su vecino, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, y tendrá 11 jornadas entre agosto y septiembre.
Durante la audiencia, Pity permaneció con una hoja en la que fue escribiendo y dibujando a lo largo de la jornada. Las cámaras registraron el contenido del papel, que llevaba como título "Decisión":
"Van llegando los jueces, el fiscal me saludó
Él cree que hablo mal de él, no sé por qué
Es un día más y yo estoy muy tranquilo
Puedo arrojar la primera piedra"
El texto combina referencias directas a lo que ocurría dentro de la sala y llevó a algunos especialistas a señalar que podría ser una muestra de que el músico se encontraba lúcido y atento al desarrollo de la audiencia. Otros, en cambio, se animaron a especular con que podría tratarse de la semilla de una nueva obra del exlíder de Intoxicados.
Pity Álvarez no declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz
Este lunes comenzó el juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10.30, vestido con un sombrero negro y anteojos de sol. Fue recibido por varios fanáticos que aclamaron su inocencia. Dentro de la sala lo esperaban los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola, defensores de Verónica, segunda pareja de Díaz y madre de su segunda hija. También estaba Jacqueline Díaz, otra de las hijas de la víctima.
Al momento de sentarse frente al tribunal presidido por Gustavo Goernes, Pity Álvarez saludó y aseguró que iba a declarar “más adelante”.
Al ser consultado sobre su estado de salud, el músico respondió que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera, por lo que toma medicación todos los días. Cuando le preguntaron si tenía alguna adicción, deslizó que “tal vez sí” y detalló: “Muy adicto a la pasta base. Por decisión propia no consumo desde el 92. Coqueteo con la marihuana, pero nada más”.
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