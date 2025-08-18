Wanda Nara viajó a Estados Unidos sin revelar motivos y desató especulaciones
La empresaria emprendió un nuevo trayecto internacional rumbo a Los Ángeles. Su partida coincidió con días de calma familiar y renovó rumores sobre su vida personal y laboral.
Con su estilo enigmático habitual, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar que abordaba un avión con destino a Los Ángeles, California. Aunque no dio precisiones sobre el objetivo de este viaje, compartió en redes una imagen de su cena a bordo y acompañó la publicación con un emoji de avión, confirmando su salida de Buenos Aires.
La decisión de viajar se conoció apenas horas después de un festejo íntimo y especial: el Día del Niño que celebró junto a sus cinco hijos, con un desayuno temático que ella misma preparó en casa. Este presente dista de los meses turbulentos que protagonizó la empresaria, marcados por su separación de Mauro Icardi.
En la actualidad, Nara atraviesa un período más sereno, enfocado en sus hijos y en proyectos laborales que incluyen grabaciones internacionales, como la reciente participación en un reality en México junto a Darío Barassi. Ella misma expresó que se siente “feliz” porque disfruta de su trabajo y de la vida con sus seres queridos, dejando atrás los conflictos mediáticos de su vida privada.
Wanda Nara viajó a Estados Unidos y sorprendió a todos
Sin embargo, el viaje a Estados Unidos no pasó desapercibido en medio del renovado interés por sus vínculos con figuras del espectáculo argentino, en particular L-Gante. En las últimas semanas, el cantante volvió a ocupar el centro de la escena tras confirmar su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija. Esa relación, marcada por idas y vueltas desde 2021, volvió a actualizarse con encuentros públicos y publicaciones en redes que reavivaron la atención mediática.
Wanda, por su parte, aclaró en varias entrevistas que con L-Gante la une únicamente una amistad, aunque reconoció que en algún momento el vínculo pudo “confundirse”. Tanto ella como el propio músico coincidieron en señalar que hoy mantienen una relación cordial, sin proyecciones sentimentales. No obstante, las interacciones en público y en privado, sumadas a los gestos en redes sociales, alimentan la especulación constante.
En paralelo, el presente sentimental de Báez también generó rumores. Tras publicar mensajes ambiguos en sus redes y expresar su deseo de “estar sola para pensar”, algunos interpretaron que la reconciliación con L-Gante no sería tan firme. En ese contexto, la distancia de Wanda hacia esas polémicas parece ser parte de su estrategia: concentrarse en su carrera internacional y en la estabilidad de su familia.
El viaje a Los Ángeles, por ahora sin explicación oficial, se suma a una serie de movimientos que la empresaria realizó en los últimos meses y que confirman que su vida personal y profesional continúa marcada por viajes, nuevos desafíos y un magnetismo constante frente a la atención pública.
