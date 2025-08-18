Wanda Nara viajó a Estados Unidos sin revelar motivos y desató especulaciones

image

En paralelo, el presente sentimental de Báez también generó rumores. Tras publicar mensajes ambiguos en sus redes y expresar su deseo de “estar sola para pensar”, algunos interpretaron que la reconciliación con L-Gante no sería tan firme. En ese contexto, la distancia de Wanda hacia esas polémicas parece ser parte de su estrategia: concentrarse en su carrera internacional y en la estabilidad de su familia.

El viaje a Los Ángeles, por ahora sin explicación oficial, se suma a una serie de movimientos que la empresaria realizó en los últimos meses y que confirman que su vida personal y profesional continúa marcada por viajes, nuevos desafíos y un magnetismo constante frente a la atención pública.