El fuerte motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda: "Fue tajante"

En este sentido, otro panelista de Intrusos agregó: "Es su negocio. Más allá, más allá de que obviamente Tini es un producto de lo que logró gracias a lo que trabajó Alejandro, su papá, hoy por hoy es una figura y es una mujer independiente que está a punto de casarse y quizás no quiera estar ligada todo el tiempo al vínculo familiar en cuanto a los negocios".