Aseguran que Tini Stoessel no invitó a sus padres al casamiento con Rodrigo de Paul: los motivos

Por qué hay conflicto entre Tini Stoessel y sus padres

Según lo detallado, Tini busca tomar las riendas de sus propias finanzas y reemplazar a su actual mánager. El conflicto de intereses radica en que es su propio padre quien ha ejercido como su productor e interlocutor comercial desde sus inicios, por lo que este intento de emancipación profesional impactó de lleno en la relación familiar.

Algo similar a lo que vivió en su momento el Kun Agüero cuando tomó la decisión de apartar a su padre de la administración de sus ingresos para pasar a gestionarlos de manera independiente.