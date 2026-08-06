Aseguran que Tini Stoessel no invitó a sus padres al casamiento con Rodrigo de Paul: los motivos
En lo que se presume que se trata de una crisis familiar sin precedentes, Tini habría dejado de lado a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
La esperada boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó envuelta en incertidumbre tras una drástica determinación tomada por la cantante. De acuerdo a lo trascendido recientemente, la artista decidió no invitar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a su espectacular boda que tendrá lugar en diciembre próximo.
Las primeras fisuras del conflicto familiar salieron a la luz en Intrusos (América TV), donde Paula Varela detalló que la fractura en el entorno del clan Stoessel lleva meses gestándose. La prueba de fuego quedó expuesta durante el Mundial 2026, donde resultó sumamente llamativo que la artista no compartiera tribuna ni estadía junto a su círculo más íntimo en los compromisos de la Selección Argentina.
En este sentido, la periodista reveló que los padres de Tini "ya están avisados" de que no formarán parte de tamaño acontecimiento.
Cuándo y dónde se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Continuando con la información al respecto, Varela detalló que la cantante y el futbolista de la Selección Argentina "se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, donde se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman" y que su "la wedding planner es Bárbara Diez".
"Todavía los invitados no recibieron las tarjetas", agregó Paula, en torno a lo que se presume que será la boda del año.
Por qué hay conflicto entre Tini Stoessel y sus padres
Según lo detallado, Tini busca tomar las riendas de sus propias finanzas y reemplazar a su actual mánager. El conflicto de intereses radica en que es su propio padre quien ha ejercido como su productor e interlocutor comercial desde sus inicios, por lo que este intento de emancipación profesional impactó de lleno en la relación familiar.
Algo similar a lo que vivió en su momento el Kun Agüero cuando tomó la decisión de apartar a su padre de la administración de sus ingresos para pasar a gestionarlos de manera independiente.
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