Revelan una profunda crisis entre Tini Stoessel y su familia: "Tienen contacto cero"
El conflicto familiar de la artista volvió a ser noticia tras conocerse los motivos de su supuesto distanciamiento con sus padres y su hermano.
Un nuevo rumor envuelve a Tini Stoessel. En las últimas horas, en Intrusos (América) aseguraron que la cantante mantiene un importante distanciamiento de sus padres y que esa situación también habría alcanzado a su hermano, una decisión que, según revelaron, lleva varios meses.
La encargada de dar a conocer la información fue Paula Varela, quien explicó que las primeras señales comenzaron a advertirse durante el Mundial. “Hace un tiempo a Tini se la ve rodeada de otra manera. Todo comienza cuando es el Mundial, que ella llegaba a la cancha con amigos cercanos y seguridad pero no se veía su mamá y a su papá. Esto empezó a llamar la atención”, sostuvo.
Hasta ese momento era habitual que la artista asistiera a los encuentros de Rodrigo De Paul acompañada por su familia, especialmente por sus padres y su hermano Fran. En ese sentido, la periodista también señaló que “Mariana vive en Miami y subía fotos en sus redes mirando el Mundial desde la televisión. Y no se entendía porqué lo miraba desde ahí”.
Al profundizar sobre el vínculo familiar, Varela fue contundente: “Tini viene distanciada de sus padres. Esta distancia es con los dos papás, totalmente a conciencia. La tiene triste pero está muy firme en mantener esta distancia. El contacto es cero”.
Por su parte, Adrián Pallares aportó otro dato al recordar que “Fran era inseparable de Rodrigo De Paul. Y últimamente no se los veía juntos”. Además, remarcó que “en los últimos shows de Futttura, en los últimos no estuvo presente Alejandro. Si estuvo Mariana”.
Finalmente, Paula Varela explicó que el origen del conflicto no estaría relacionado con cuestiones de dinero, sino con diferencias en el ámbito laboral. “No tuvo que ver con algo económico sino más bien laboral. De hecho Tini ahora está hablando mucho con Aquiles Rojo, la mano derecha de Alejandro, que también es su productor”, concluyó sobre los motivos de esta difícil decisión.
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