Revelan una profunda crisis entre Tini Stoessel y su familia: "Tienen contacto cero"

La encargada de dar a conocer la información fue Paula Varela, quien explicó que las primeras señales comenzaron a advertirse durante el Mundial. “Hace un tiempo a Tini se la ve rodeada de otra manera. Todo comienza cuando es el Mundial, que ella llegaba a la cancha con amigos cercanos y seguridad pero no se veía su mamá y a su papá. Esto empezó a llamar la atención”, sostuvo.