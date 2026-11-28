El hijo de Flavio Mendoza debutó como cantante y sorprendió con un videoclip
Dionisio Mendoza dio sus primeros pasos en la música con una canción navideña que grabó junto a la hija de Luciana Salazar.
Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza, sorprendió con una nueva faceta artística y debutó como cantante con una producción especial junto a Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar. Los pequeños protagonizaron un videoclip en el que interpretan una canción navideña y se muestran disfrutando de esta primera experiencia musical compartida.
El tema se titula "Un millón de sueños" y forma parte de la propuesta de Una Mágica Navidad, el nuevo espectáculo del Circo del Ánima, la compañía encabezada por Flavio Mendoza. En las imágenes, Dionisio y Matilda cantan frente a los micrófonos, bailan y despliegan su entusiasmo en una producción que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.
El proyecto también tiene un componente especial por la amistad que une a los protagonistas y a sus familias. Dionisio y Matilda comparten una relación cercana desde pequeños y ahora sumaron una experiencia artística juntos, con la música como punto de encuentro.
La emoción de Flavio Mendoza por el debut musical de su hijo
Flavio Mendoza no ocultó su orgullo por este nuevo paso de Dionisio y compartió el videoclip en sus redes sociales, acompañado de un mensaje en el que expresó sus sensaciones al verlo crecer y explorar el mundo artístico. "Me emociona ver crecer a Dio y, sobre todo, verlo aprender y disfrutar del arte jugando", escribió el coreógrafo, que además contó que el video sería presentado por primera vez ante el público durante el estreno de su espectáculo navideño. "Qué regalo es vivir estos momentos y compartirlos con quienes nos abrazan con tanto cariño", agregó el artista, visiblemente emocionado por la participación de su hijo en la producción.
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