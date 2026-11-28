El hijo de Flavio Mendoza estrenó un videoclip

La emoción de Flavio Mendoza por el debut musical de su hijo

Flavio Mendoza no ocultó su orgullo por este nuevo paso de Dionisio y compartió el videoclip en sus redes sociales, acompañado de un mensaje en el que expresó sus sensaciones al verlo crecer y explorar el mundo artístico. "Me emociona ver crecer a Dio y, sobre todo, verlo aprender y disfrutar del arte jugando", escribió el coreógrafo, que además contó que el video sería presentado por primera vez ante el público durante el estreno de su espectáculo navideño. "Qué regalo es vivir estos momentos y compartirlos con quienes nos abrazan con tanto cariño", agregó el artista, visiblemente emocionado por la participación de su hijo en la producción.