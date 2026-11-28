Guillermo Francella reveló que quiere convertirse en abuelo y contó los deseos de sus hijos
El actor habló sobre la posibilidad de que Nicolás y Yoyi Francella se conviertan en padres y reconoció que espera con ilusión la llegada de sus nietos.
Guillermo Francella sorprendió al hablar de uno de sus grandes deseos personales: convertirse en abuelo. El reconocido actor se refirió a la intimidad de su familia durante una entrevista con Sebastián Wainraich en Vuelta y Media, el ciclo de Urbana Play, y reveló que tanto Nicolás como Yoyi Francella tienen ganas de convertirse en padres.
"Están con ganas ambos de ser papás y yo de ser abuelo", confesó el protagonista de El encargado, dejando en evidencia la ilusión que le genera la posibilidad de agrandar la familia. Sin embargo, aclaró que no pretende presionar a sus hijos y que respeta los tiempos de cada uno.
"Están ambos en pareja, están felices, están bien. Pero bueno, después cada uno decidirá cuándo corresponde llevarlo a cabo", explicó Francella, quien se mostró entusiasmado con la posibilidad, aunque consciente de que se trata de una decisión personal de Nicolás y Yoyi.
Durante la charla también hubo espacio para hablar del vínculo que mantiene con sus hijos y del cariño que reciben. En ese sentido, el actor recordó una situación vinculada al cumpleaños de Nicolás y destacó las muestras de afecto que pudo observar. "Me asomé. Y a saber, también fue hermoso porque a todos los conozco de que son así. Y fue hermoso ver el amor que hay para con él", contó sobre aquel momento.
Además, Francella se refirió a cómo el paso del tiempo modificó su manera de disfrutar la vida y reconoció que durante mucho tiempo estuvo demasiado concentrado en su profesión. "Hubo épocas en las que mi único disfrute era el trabajo y no me llevaba bien con el ocio, hoy estoy mejor con eso", reflexionó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario