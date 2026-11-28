Guillermo Francella quiere ser abuelo

Durante la charla también hubo espacio para hablar del vínculo que mantiene con sus hijos y del cariño que reciben. En ese sentido, el actor recordó una situación vinculada al cumpleaños de Nicolás y destacó las muestras de afecto que pudo observar. "Me asomé. Y a saber, también fue hermoso porque a todos los conozco de que son así. Y fue hermoso ver el amor que hay para con él", contó sobre aquel momento.