Flavio Mendoza llega a Mar del Plata con "7 Auras": cuándo estrena y quiénes integran el elenco
Flavio Mendoza protagoniza y dirige "7 Auras" desde el 25 de diciembre en Mar del Plata, con escenario hidráulico y un gran elenco.
Flavio Mendoza protagonizará y dirigirá "7 Auras", su nueva apuesta teatral producida por Ariel Diwan, cuyo estreno está previsto para el viernes 25 de diciembre de 2026 en el Arena Mar del Plata (Av. Luro esquina San Juan). El espectáculo contará con funciones de martes a domingo durante la temporada de verano e incluirá coreografías de Facundo Mazzei.
La puesta en escena combina danza, acrobacia y canto sobre un escenario hidráulico, apostando por un despliegue técnico y tecnológico inédito en la Argentina.
El despliegue escénico y cuándo arranca la temporada
Con Flavio Mendoza al frente tanto en la actuación como en la dirección general, "7 Auras" buscará posicionarse como uno de los grandes atractivos de la cartelera marplatense a partir del 25 de diciembre, con una propuesta que integra distintas disciplinas sobre una estructura hidráulica.
El proyecto suma el trabajo coreográfico de Facundo Mazzei y la producción de Ariel Diwan, con una programación regular de martes a domingo en el Arena Mar del Plata.
Quiénes integran el elenco de "7 Auras"
El espectáculo contará con un numeroso equipo de artistas repartidos entre humor, baile, destreza física y canto:
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Humoristas: Nazareno Mottola y Marina Laura Castillo.
Bailarines: Fiorella Giménez, Soledad Bayona, Yasmín Sabrina Manuele, Stefano Gianni Oliverio, Javier Matías Cersosimo, Erik Omar Ferreyra, Georgina Magali Seva, Alejo Montenegro, Julieta González, Chiara Sofía Ferrari del Sel, Victoria Domínguez Tuchi y Quimey Malén Franco.
Acróbatas: Tomás Persico, Eduardo Armando Martell, Agustina Estarli, Chaco Fontana, Nahuel Leonardo Bossi, Lautaro Nehuen Russo, Noam Ezequiel Moscoso Zúñiga, Leandro Luján, Tatiana Sisul Hess, Rodrigo Alejandro Farías y Flavio Ezequiel Lilli.
Cantantes: Matías Marastoni y Ana Victoria de Vincentiis.
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