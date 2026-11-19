Flavio Mendoza protagonizará y dirigirá "7 Auras", su nueva apuesta teatral producida por Ariel Diwan, cuyo estreno está previsto para el viernes 25 de diciembre de 2026 en el Arena Mar del Plata (Av. Luro esquina San Juan). El espectáculo contará con funciones de martes a domingo durante la temporada de verano e incluirá coreografías de Facundo Mazzei.