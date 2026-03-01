Ángel De Brito reveló quiénes son las nuevas angelitas de LAM y hubo varias sorpresas

Incertidumbre y enigmáticos sobre la nueva "Angelita"

Por último, el panel de especialistas también sufrirá modificaciones tras la reciente salida de Marisa Brel. Aunque el periodista no quiso revelar el nombre definitivo de la nueva integrante, sembró el misterio asegurando que "llegará una nueva angelita a fin de mes".

image

Para alimentar la expectativa de sus seguidores, De Brito calificó esta incorporación como un movimiento inesperado para el público y la prensa especializada. "Va a sorprender, no está en los planes", adelantó enigmático, dejando abierta la puerta a un perfil que podría romper con la estructura tradicional del sillón más picante de la televisión nacional. Con estos cambios, el ciclo busca consolidar su liderazgo y mantener el pulso de la actualidad del espectáculo.