Ángel De Brito reveló quiénes son las nuevas angelitas de LAM y hubo varias sorpresas
Luego de varias especulaciones, el conductor contó que dos angelitas se sumarán al programa y habrá una nueva voz. Los detalles.
Con el fin del verano cada vez más cerca, las programaciones de cada canal comienzan a rearmarse y, sin lugar a dudas, el programa insignia de las noches de América TV se prepara para una reestructuración significativa en su equipo. Ángel de Brito, fiel a su estilo dinámico y directo, utilizó sus plataformas digitales para anunciar las piezas que se mueven dentro de LAM, introduciendo nuevos rostros y voces que prometen refrescar la pantalla durante este 2026.
La primera gran novedad está vinculada a la cobertura de calle. El conductor confirmó que la periodista Juli Roque, recordada por su labor como cronista en Los Profesionales de Siempre, se sumará al staff a partir del próximo lunes 2 de marzo. La comunicadora asumirá el rol de movilera, ocupando el espacio que hasta ahora cubría Nicolás Edwin. Al respecto, el periodista detalló que "Nicolás Edwin deja ese lugar tras haber reemplazado estas semanas", dando paso así a una etapa renovada en los móviles del ciclo.
Quizás la noticia más sorpresiva para los televidentes fue la incorporación de un referente del periodismo de espectáculos y la locución argentina. De Brito anunció que Claudio Arellano, figura emblemática y de larga trayectoria en la pantalla de Crónica TV, regresará formalmente a la televisión abierta para integrarse a LAM.
Arellano no solo aportará su impronta característica, sino que tendrá múltiples responsabilidades dentro del formato. Según especificó el conductor: "Claudio Arellano regresará a la televisión, el histórico integrante de Crónica, a cargo de la locución, los informes y los PNT".
Este movimiento se produce como consecuencia de la partida de Sebastián Costa, quien hasta ahora oficiaba como locutor del programa. De esta manera, Arellano se convertirá en "la nueva voz del programa", sumando su experiencia en la narración de informes y la gestión de contenido publicitario no tradicional.
Incertidumbre y enigmáticos sobre la nueva "Angelita"
Por último, el panel de especialistas también sufrirá modificaciones tras la reciente salida de Marisa Brel. Aunque el periodista no quiso revelar el nombre definitivo de la nueva integrante, sembró el misterio asegurando que "llegará una nueva angelita a fin de mes".
Para alimentar la expectativa de sus seguidores, De Brito calificó esta incorporación como un movimiento inesperado para el público y la prensa especializada. "Va a sorprender, no está en los planes", adelantó enigmático, dejando abierta la puerta a un perfil que podría romper con la estructura tradicional del sillón más picante de la televisión nacional. Con estos cambios, el ciclo busca consolidar su liderazgo y mantener el pulso de la actualidad del espectáculo.
