Pampita explotó en vivo y enfrentó a Martín Salwe tras los rumores de infidelidad
La modelo llamó en pleno programa para desmentir versiones que la vinculaban con Cochito López en Punta del Este. Apuntó contra el periodista y advirtió que podría recurrir a la Justicia.
Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un tenso momento televisivo al comunicarse en vivo con LAM por América TV para desmentir categóricamente una versión que la involucraba en un supuesto encuentro con Juan Manuel “Cochito” López en Punta del Este. La información había sido mencionada por Martín Salwe en SQP y luego reiterada en el ciclo conducido por Ángel de Brito.
Molesta por la insistencia en el tema, la modelo decidió intervenir personalmente. Apenas salió al aire, fue tajante: “Sostiene su invento y su mentira”, lanzó, visiblemente enojada, antes de que Salwe intentara aclarar que solo había replicado datos que le habían acercado.
Lejos de calmarse, Pampita redobló la apuesta: “Eso no es información, es mentira. La información siempre es algo real, vos estás diciendo una mentira”. Con tono firme, dejó en claro que no estaba dispuesta a dejar pasar la acusación.
La versión indicaba que habría tenido un encuentro con el automovilista en un hotel de Punta del Este, lo que implicaría una infidelidad a su actual pareja, Martín Pepa. Ante eso, fue contundente: “Espero que cierren el tema, porque uno puedo recibir data incorrecta, pasa todo el tiempo, pero yo salí a decir que es mentira y el tema se tiene que terminar”.
Además, aportó detalles para respaldar su versión: “En el hotel estuve con mi hijo, con Benicio. No entiendo por qué inventan algo así”. Y agregó: “Con Martín estuve todo el verano, alquilamos una casa en José Ignacio”.
También negó cualquier tipo de contacto con López: “No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni me comente cosas, ni nada, absolutamente nada. Y estoy muy bien con mi novio, y estuve todo el verano con mi novio”.
Para reforzar su relato, detalló la organización familiar durante esos días: “Estuve dos días con mi hijo Benicio, durmió conmigo los mismos, estuvo conmigo. Era el único hijo que estaba en Uruguay en ese momento, porque Beltrán estaba en Brasil, Bautista estaba en Pinamar, y Anita estaba en Buenos Aires con su papá. Me quedé con Benicio porque Benjamín se vino a Argentina. Estuvo los dos días viviendo conmigo”.
Antes de despedirse, dejó una advertencia: “Y la verdad que salgo a aclarar rápido porque no me gustan las mentiras, no me gusta que crezcan las mentiras. Y nada, si a alguna persona se le ocurre mentir, la llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual”.
Finalmente, concluyó con una definición personal: “No me gusta que inventen sobre mí. Yo no soy una mujer soltera, así que no ando divirtiéndome en ningún lado con nadie porque soy una persona en pareja, comprometida, de novia, y ustedes me conocen, que soy una mina fiel, que no me gusta la pavada”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario