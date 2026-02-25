Pampita explotó en vivo y enfrentó a Martín Salwe tras los rumores de infidelidad

También negó cualquier tipo de contacto con López: “No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni me comente cosas, ni nada, absolutamente nada. Y estoy muy bien con mi novio, y estuve todo el verano con mi novio”.

Para reforzar su relato, detalló la organización familiar durante esos días: “Estuve dos días con mi hijo Benicio, durmió conmigo los mismos, estuvo conmigo. Era el único hijo que estaba en Uruguay en ese momento, porque Beltrán estaba en Brasil, Bautista estaba en Pinamar, y Anita estaba en Buenos Aires con su papá. Me quedé con Benicio porque Benjamín se vino a Argentina. Estuvo los dos días viviendo conmigo”.

Pampita (2)

Antes de despedirse, dejó una advertencia: “Y la verdad que salgo a aclarar rápido porque no me gustan las mentiras, no me gusta que crezcan las mentiras. Y nada, si a alguna persona se le ocurre mentir, la llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual”.

Finalmente, concluyó con una definición personal: “No me gusta que inventen sobre mí. Yo no soy una mujer soltera, así que no ando divirtiéndome en ningún lado con nadie porque soy una persona en pareja, comprometida, de novia, y ustedes me conocen, que soy una mina fiel, que no me gusta la pavada”.