Nancy Pazos causó furor en la mesa porque la propuso a Mirtha Legrand para el récord Guinness

A pesar de sus vacilaciones iniciales, el respaldo de su esposo, el director Daniel Tinayre, fue el impulso definitivo. Según relató la animadora, él le dio plena libertad de acción: "Chiquita, hacé lo que quieras, lo que te guste a vos", le dijo tras calificar la idea como brillante.

Lo que comenzó como Almorzando con las estrellas debió sortear el escepticismo de la prensa de la época. Mirtha recordó que, especialmente en los albores del programa, los periodistas la cuestionaron duramente por la naturaleza del formato. Sin embargo, su instinto fue más fuerte que los prejuicios externos.

Al evocar aquel primer almuerzo al aire, Legrand compartió con nostalgia la sensación de cercanía que sintió desde el primer minuto: "Dije: 'Ay, qué cómodo, como si estuviéramos en casa. Qué lindo'. Me dio de doméstica, ¿no? Y entonces así continuó". Hoy, con casi seis décadas de historia, la posibilidad de un reconocimiento en el Guinness surge como el broche de oro para una carrera que desafía todas las estadísticas de la industria del entretenimiento.