Nancy Pazos causó furor en la mesa porque la propuso a Mirtha Legrand para el récord Guinness
Durante su última visita a la mesa de la Chiqui, la periodista le pidió documentar sus años en TV. Los detalles y la reacción de Mirtha.
En el marco de una mesa caracterizada por el intercambio de memorias y el humor, la periodista Nancy Pazos lanzó un desafío que rápidamente captó la atención de los comensales y de la audiencia: gestionar formalmente el ingreso de Mirtha Legrand al prestigioso libro de los Récords Guinness. Para Pazos, la vigencia ininterrumpida de "La Chiqui" en la televisión no es solo un logro personal, sino un patrimonio nacional que requiere reconocimiento oficial a nivel internacional.
La propuesta surgió como una invitación directa a la estructura de producción del programa. "Lo que tenemos que hacer es documentar tus años en la televisión", le manifestó la periodista a la conductora, subrayando que la evidencia de su trayectoria es indiscutible, pero que carece del respaldo burocrático que exigen este tipo de certificaciones globales. En este sentido, Pazos se ofreció como colaboradora para impulsar el proceso: "Para eso hay que hacer un trámite. Entonces ese trámite lo vamos a ayudar a Nacho [Viale] a que lo haga".
Ante la contundencia del planteo, Mirtha reaccionó con una mezcla de modestia y asombro, consultando a sus invitados: "¿Por qué no estoy en el Guinness? No lo sé... ¿Te parece que estoy para el Guinness?". La respuesta unánime de los presentes reafirmó la idea de que su permanencia es un caso único en el mundo, lo que llevó a Pazos a bromear sobre el rigor que requiere la inscripción: "Hay que anotarse, hay que llevar escribanos para que certifiquen".
La conversación sobre su longevidad mediática fue el disparador ideal para que la conductora repasara los inicios de su ciclo en 1968. Mirtha recordó que la propuesta de almorzar frente a la audiencia le resultó, en un principio, una excentricidad difícil de imaginar. Todo comenzó tras una gala benéfica en Canal 9, donde su fluidez al hablar cautivó al legendario Alejandro Romay.
"Al día siguiente me llamó por teléfono Alejandro Romay... y me dijo: 'Mirtha, mirá, tengo para vos algo fabuloso, hacer un programa que se pueda llamar Almorzando con...'. Digo: '¿Qué? ¿Comer? ¿Comer en el aire? Pero nunca se ha hecho'".
A pesar de sus vacilaciones iniciales, el respaldo de su esposo, el director Daniel Tinayre, fue el impulso definitivo. Según relató la animadora, él le dio plena libertad de acción: "Chiquita, hacé lo que quieras, lo que te guste a vos", le dijo tras calificar la idea como brillante.
Lo que comenzó como Almorzando con las estrellas debió sortear el escepticismo de la prensa de la época. Mirtha recordó que, especialmente en los albores del programa, los periodistas la cuestionaron duramente por la naturaleza del formato. Sin embargo, su instinto fue más fuerte que los prejuicios externos.
Al evocar aquel primer almuerzo al aire, Legrand compartió con nostalgia la sensación de cercanía que sintió desde el primer minuto: "Dije: 'Ay, qué cómodo, como si estuviéramos en casa. Qué lindo'. Me dio de doméstica, ¿no? Y entonces así continuó". Hoy, con casi seis décadas de historia, la posibilidad de un reconocimiento en el Guinness surge como el broche de oro para una carrera que desafía todas las estadísticas de la industria del entretenimiento.
