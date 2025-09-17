Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Podría ser intervenido..."

Desde el centro médico de Moreno resaltaron que el joven tiene ocho costillas rotas y que la cirugía es para retirar las astillas que ponen en peligro sus órganos vitales, algunos de los cuales están perforados desde el accidente. Pero primero le tiene que bajar la fiebre.

"De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", advirtieron.

Daniela Celis Thiago Medina

La operación "se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente", finalizó el comunicado.

Tras el accidente, el joven ingresó al hospital en estado crítico y fue llevado de inmediato a quirófano. En esa primera operación, los profesionales le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón y en el riñón. En la actualidad, continúa sedado, con respiración asistida de forma mecánica y bajo estricta vigilancia médica.