Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Podría ser intervenido..."
El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de moto el viernes pasado y lucha por su vida en un hospital de Moreno. Esperan poder operarlo pronto.
Las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno emitieron este miércoles un comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina, que sigue internado en terapia intensiva desde el viernes pasado, cuando sufrió un accidente de moto provocado por la maniobra temeraria de otro conductor.
"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", se lee en el parte médico más reciente sobre el exparticipante de Gran Hermano.
"Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica", consta en el documento.
Medina, de 22 años, es padre de las mellizas Laia y Aimé junto a su expareja y otrora compañera de Gran Hermano Daniela Celis, quien sigue su recuperación junto al resto de su familia.
Desde el centro médico de Moreno resaltaron que el joven tiene ocho costillas rotas y que la cirugía es para retirar las astillas que ponen en peligro sus órganos vitales, algunos de los cuales están perforados desde el accidente. Pero primero le tiene que bajar la fiebre.
"De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", advirtieron.
La operación "se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente", finalizó el comunicado.
Tras el accidente, el joven ingresó al hospital en estado crítico y fue llevado de inmediato a quirófano. En esa primera operación, los profesionales le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón y en el riñón. En la actualidad, continúa sedado, con respiración asistida de forma mecánica y bajo estricta vigilancia médica.
