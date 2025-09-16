La angustia de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "No quiero que mis hijas queden sin papá"

“Claramente amamos a Dani y Thiago -arrancó diciendo la conductora-. Son dos personas muy queridas, por eso también esta repercusión y esta tristeza e incertidumbre, con respecto a su estado de salud. Yo hablé con ella, el fin de semana por mensajes, y estaba muy angustiada. La familia de Daniela está al cuidado de las niñas y, básicamente, lo que ella me decía es ‘hay que rezar’”, comentó Vero Lozano.