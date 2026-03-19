El homenaje que Sofía Gonet le rindió a Susana Giménez en la final de MasterChef Celebrity: qué hizo
La participante apostó por un homenaje a la diva con un estilismo icónico que generó furor en redes.
La gran final de MasterChef Celebrity Argentina tuvo de todo, pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó incluso antes de que comenzara la competencia en sí. Sofía Gonet irrumpió en el estudio con una apuesta estética que rápidamente captó la atención de todos y marcó agenda en redes sociales por su fuerte carga simbólica dentro del espectáculo argentino.
Lejos de elegir un look convencional para una instancia tan decisiva, la influencer optó por un tributo directo a Susana Giménez, una de las máximas figuras de la televisión local. Para eso, reconstruyó una de sus postales más recordadas: llevó un vestido strapless en tono amarillo intenso, acompañado por guantes blancos largos que reforzaban la elegancia del conjunto, y sumó la bandera argentina como parte central del outfit, en clara alusión a aquella imagen que quedó instalada en el imaginario popular.
El nivel de detalle no pasó inadvertido. Además de la indumentaria, Gonet trabajó su estilismo integral para lograr una referencia lo más fiel posible. Eligió un peinado rubio lacio con flequillo, muy característico de la diva en distintas etapas de su carrera, y acompañó todo con una actitud escénica que buscó replicar ese aire de sofisticación y seguridad que siempre distinguió a Susana. Cada gesto, cada pose y cada movimiento parecieron pensados para completar el homenaje.
Como era de esperarse, la repercusión fue inmediata. En redes sociales, miles de usuarios comentaron la aparición, destacando tanto la audacia de la elección como el guiño a la historia de la televisión argentina. Muchos celebraron la iniciativa por su carga nostálgica, mientras que otros remarcaron el impacto visual que generó en el contexto de una final tan esperada. Incluso dentro del estudio, el look no pasó desapercibido y generó comentarios entre los presentes.
Aunque su paso con ese outfit fue breve —ya que luego debió cambiarse para colocarse la tradicional chaqueta de cocina y afrontar la definición—, el momento logró instalarse como uno de los grandes highlights de la noche. En un evento donde la atención suele centrarse exclusivamente en los platos, Gonet consiguió correrse por un instante del eje gastronómico y aportar un condimento extra desde lo estético y lo cultural.
De esta manera, la influencer no solo dejó su huella en la final, sino que también logró conectar distintas generaciones a través de un homenaje que combinó moda, televisión e identidad nacional, reafirmando el lugar de Susana Giménez como un ícono indiscutido del espectáculo argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario