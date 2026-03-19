El homenaje que Sofía Gonet le rindió a Susana Giménez en la final de MasterChef Celebrity: qué hizo

Como era de esperarse, la repercusión fue inmediata. En redes sociales, miles de usuarios comentaron la aparición, destacando tanto la audacia de la elección como el guiño a la historia de la televisión argentina. Muchos celebraron la iniciativa por su carga nostálgica, mientras que otros remarcaron el impacto visual que generó en el contexto de una final tan esperada. Incluso dentro del estudio, el look no pasó desapercibido y generó comentarios entre los presentes.

Aunque su paso con ese outfit fue breve —ya que luego debió cambiarse para colocarse la tradicional chaqueta de cocina y afrontar la definición—, el momento logró instalarse como uno de los grandes highlights de la noche. En un evento donde la atención suele centrarse exclusivamente en los platos, Gonet consiguió correrse por un instante del eje gastronómico y aportar un condimento extra desde lo estético y lo cultural.

De esta manera, la influencer no solo dejó su huella en la final, sino que también logró conectar distintas generaciones a través de un homenaje que combinó moda, televisión e identidad nacional, reafirmando el lugar de Susana Giménez como un ícono indiscutido del espectáculo argentino.