Emily Lucius le mandó carta documento a Nai Awada tras sus declaraciones

Con el paso de las semanas, Lucius cerró los comentarios de sus redes sociales y hasta llegó a ponerlas en privado. Sin embargo, el odio de la gente para con ella y Martín Salwe, otro de los participantes que protagonizó un vergonzoso paso por el reality, fue creciendo a tal punto que la familia de ambos ya no saben que hacer para "limpiar" su imagen.

Cómo Emily todavía no puede aparecer públicamente se maneja con un bajo perfil, algo que terminó en las últimas horas, cuando Nai Awada, hizo público que la participante del Hotel le mandó una carta documento por sus fuertes frases hacía ella.

LOCHO SUFRIÓ UN ATAQUE DE PÁNICO EN EL DUELO DE LA H: Fue asistido por médicos y algunos compañeros

La sobrina de Juliana Awada, en una nota con Intrusos, disparó contra Lucius: "Nadie la conocía, básicamente. Entonces, si te dan la oportunidad de mostrarte en un programa masivo, úsalo a tu favor, dá un buen mensaje. Ella me indignó porque el día que pasó lo del ataque de pánico estuvo todo el programa maltratando a Locho. Parece que no tiene corazón. Una mina así, no tiene que dar mensajes en redes. Si vos estás dando un mensaje de odio, estás fomentando el odio".

"Yo he sido convocada para el programa dos veces. Capaz que la llamaron porque no tenían a quién llamar. Puso la cuenta privada en Instagram porque se cag... en las patas. Pobre la hermana, esta tarada vino a hacer quedar mal a la familia entera. Si yo soy Belu Lucius, me pego un corchazo. Si una persona está sin poder respirar y la otra pelot... está diciendo 'ay, no, se quedó', sos una mierda de persona".

"QUIERO QUE SE VAYA LOCHO", la única frase que se escuchó en el duelo de la H de Militta VS. Locho

"Pido disculpas públicas por mis insultos hacia Emily. Estaba muy enojada y hablé en caliente pero nadie merece tanta agresion", escribió Nai en primer lugar aunque minutos después le llegó la noticia de que Lucius planea llevar a la Justicia por sus dichos.

"¿Ven? Nadie actúa chicos son lo que muestran y yo di mi opinión y por eso recibo una carta doc? RIDICULA", lanzó contundente la actriz.

Y siguió: "ME MANDO CARTA DOCUMENTOOOO ella a miiii jajaja esto es joda" (sic).

"A QUIEN TE COMISTE EMILY PARA VOS A MI MANDARME CARTA DOC DESPUES DE TODOO LO QUE LE HICISTE A LOCHO ? EL COLMO y encima pedí perdón x los insultos me explicas esta ridiculez?", manifestó Nai.

"Ahora quiero a todos haciendo un #contra Emily por su carta doc eh que salí a bancar a mi amigo y fui la voz de todos", arengó la actriz a sus seguidores.