Locura por BTS en Argentina: fecha de los shows, dónde se presentan y cuándo salen a la venta las entradas

Solo aquellos que cumplan con este paso previo podrán sumarse a la fila virtual.

Durante el proceso de compra, el sistema solicitará el ingreso de un número de membresía de 9 dígitos (que comienza con "BA") para destrabar el acceso a los codiciados tickets.

El arrollador éxito del "World Tour Arirang"

Esta nueva gira marcará el tan esperado reencuentro de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook sobre los escenarios tras su prolongada pausa. Con más de 80 shows programados en 34 regiones, el espectáculo contará con un imponente diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad de los recintos.