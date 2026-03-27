Locura por BTS en Argentina: fecha de los shows, dónde se presentan y cuándo salen a la venta las entradas
La icónica banda surcoreana BTS confirmó su debut absoluto en nuestro país. Se presentarán en octubre en La Plata y la venta de entradas arranca en abril.
¡El sueño del ARMY de Argentina se hizo realidad! Los íconos mundiales del pop, BTS, anunciaron oficialmente su primer desembarco histórico en el país. El aclamado grupo surcoreano de K-pop se presentará en el Estadio Único de La Plata durante el mes de octubre, desatando una verdadera revolución entre todos sus fanáticos.
Cuándo y dónde comprar las entradas para BTS
La productora DF Entertainment confirmó que los históricos conciertos se llevarán a cabo los días 23 y 24 de octubre en el mítico Estadio Único de La Plata. Para asegurar tu lugar, tené en cuenta el siguiente cronograma oficial:
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Preventa ARMY MEMBERSHIP: Comenzará el martes 7 de abril a las 10:00 horas.
Venta General: Se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 horas.
Plataforma: Todas las operaciones se realizarán de forma exclusiva a través del sitio web AllAccess.com.ar, habilitando todos los medios de pago.
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga
Cómo registrarse en Weverse para la preventa exclusiva
Un detalle crucial para los fanáticos más acérrimos es la inscripción previa. Quienes posean la membresía GLOBAL deberán registrarse de manera obligatoria para la preventa en la plataforma Weverse, teniendo como fecha límite el jueves 2 de abril a las 16:00 horas.
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Solo aquellos que cumplan con este paso previo podrán sumarse a la fila virtual.
Durante el proceso de compra, el sistema solicitará el ingreso de un número de membresía de 9 dígitos (que comienza con "BA") para destrabar el acceso a los codiciados tickets.
El arrollador éxito del "World Tour Arirang"
Esta nueva gira marcará el tan esperado reencuentro de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook sobre los escenarios tras su prolongada pausa. Con más de 80 shows programados en 34 regiones, el espectáculo contará con un imponente diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad de los recintos.
Antes de llegar a Buenos Aires, el tour recorrerá otras grandes ciudades de la región:
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2 y 3 de octubre: Bogotá (Colombia).
9 y 10 de octubre: Lima (Perú).
16 y 17 de octubre: Santiago (Chile).
28, 30 y 31 de octubre: São Paulo (Brasil).
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