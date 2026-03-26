Netflix: el drama noruego que mezcla el drama y el romance, y hasta hoy es una de las más vistas
Entre sus propuestas más destacadas hay una película noruega que combina drama, romance y superación, y que no deja de sumar reproducciones en todo el mundo.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas románticas siguen siendo de las más elegidas por los usuarios. En este caso, una producción noruega logró destacarse por su historia emotiva y su combinación de amor, drama y danza.
Estrenada en 2018 y disponible en la plataforma desde 2022, esta película se convirtió en una de las recomendaciones más populares para quienes buscan una historia intensa, con personajes que atraviesan cambios profundos.
Protagonizada por Lisa Teige y Fabian Svegaard Tapia, la película logra captar la atención con una narrativa que mezcla el mundo del baile con conflictos personales y emocionales.
De qué trata "Battle"
La historia sigue a Amelie, una joven bailarina de Oslo que lleva una vida acomodada y se prepara para una importante competencia.
Sin embargo, su realidad cambia por completo cuando su padre cae en bancarrota, lo que la obliga a dejar atrás su estilo de vida y mudarse a un barrio más humilde.
En ese nuevo contexto, cuando todo parece derrumbarse, aparece Mikael, un bailarín de hip hop que le muestra una nueva forma de entender la danza y la vida.
A partir de ese encuentro, la protagonista inicia un proceso de transformación personal, donde deberá replantearse sus objetivos, su identidad y su forma de vincularse con los demás.
La película combina romance, crecimiento personal y pasión por el arte, logrando una historia que conecta con el espectador desde lo emocional. “Battle” tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y se posiciona como una de esas películas de Netflix que combinan emoción, romance y superación, ideal para quienes buscan una historia inspiradora con una fuerte carga emocional.
Reparto de "Battle"
El elenco de esta película de Netflix incluye:
- Lisa Teige (Amelie)
- Fabian Svegaard Tapia (Mikael)
- Vebjørn Enger (Aksel)
- Stig R. Amdam (Bjørn)
- Silje Marie Baltzersen (Ida)
Tráiler de "Battle"
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