Netflix: el drama noruego que mezcla el drama y el romance, y hasta hoy es una de las más vistas

En ese nuevo contexto, cuando todo parece derrumbarse, aparece Mikael, un bailarín de hip hop que le muestra una nueva forma de entender la danza y la vida.

A partir de ese encuentro, la protagonista inicia un proceso de transformación personal, donde deberá replantearse sus objetivos, su identidad y su forma de vincularse con los demás.

La película combina romance, crecimiento personal y pasión por el arte, logrando una historia que conecta con el espectador desde lo emocional. “Battle” tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y se posiciona como una de esas películas de Netflix que combinan emoción, romance y superación, ideal para quienes buscan una historia inspiradora con una fuerte carga emocional.

Reparto de "Battle"

El elenco de esta película de Netflix incluye:

Lisa Teige (Amelie)

(Amelie) Fabian Svegaard Tapia (Mikael)

(Mikael) Vebjørn Enger (Aksel)

(Aksel) Stig R. Amdam (Bjørn)

(Bjørn) Silje Marie Baltzersen (Ida)

Tráiler de "Battle"