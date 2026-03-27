Ian Lucas habló de su cruce con Chino Leunis en MasterChef y reveló detalles desconocidos

Embed - Ian Luca habló de la supuesta pelea con el Chino Leunis y reveló la VERDAD

La millonaria suma que ganó Ian Lucas en MasterChef Celebrity

A través de un video directo y cercano, el campeón detalló su plan para fragmentar el dinero en dos causas que le tocan el corazón: "Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio de Masterchef que gané, lo voy a donar, no es para mí, va a ir la mitad para el Garrahan, que es un hospital de niños, voy a comprar juguetes y los voy a visitar y les voy a regalar todo eso".

Pero el compromiso de Ian no terminó allí, ya que el mundo animal también será protagonista de su donación: "La otra mitad va a ser para adoptar perritos de la calle, le vamos a conseguir familia y vamos a hacerle regalos ahí, así que ahí va a estar dividido mi premio, mitad y mitad, para los que me preguntaban".

ian lucas premio

Más allá de la sorpresa por el gesto sumamente solidario del joven, su público de redes sociales quedó completamente impactado por la millonaria suma que ganó Ian: nada menos que 50 millones de pesos.

"Económicamente no lo necesito, nunca fue por plata, fue por un objetivo personal", explicó el influencer al confirmar que el dinero tendrá un fin benéfico.

Cabe señalar que también se llevó el tradicional trofeo de MasterChef y un set completo de electrodomésticos y equipamiento de cocina.