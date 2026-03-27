Ian Lucas habló de su cruce con Chino Leunis en MasterChef y reveló detalles desconocidos
El ganador de MasterChef Celebrity, se refirió por primera vez al tenso cruce con su compañero y reveló cómo se desarrolló fuera de cámara.
Aunque su paso por MasterChef Celebrity estuvo marcado por el éxito, Ian Lucas también atravesó algunos momentos de tensión que no habían salido a la luz. El propio ganador decidió referirse al tema y confirmó que tuvo un cruce con Chino Leunis durante las grabaciones.
La revelación llegó en su visita a Sálvese Quien Pueda, el ciclo conducido por Yanina Latorre, donde habló abiertamente sobre los rumores que circulaban. “Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa. ¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así”, expresó.
Sin intención de agrandar la polémica, el cocinero contextualizó lo ocurrido y explicó que el clima general influyó en la situación. “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”, comentó. En ese sentido, detalló qué fue lo que generó incomodidad: “Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”.
De todas maneras, aclaró que el conflicto no escaló y que pudo resolverse rápidamente. “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena. O sea, él no quería bardo, yo tampoco”, aseguró.
Además, destacó que todo terminó en buenos términos y con una actitud conciliadora por parte del conductor: “Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero. La verdad, como se tenía que arreglar el problema, lo arreglamos”.
La millonaria suma que ganó Ian Lucas en MasterChef Celebrity
A través de un video directo y cercano, el campeón detalló su plan para fragmentar el dinero en dos causas que le tocan el corazón: "Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio de Masterchef que gané, lo voy a donar, no es para mí, va a ir la mitad para el Garrahan, que es un hospital de niños, voy a comprar juguetes y los voy a visitar y les voy a regalar todo eso".
Pero el compromiso de Ian no terminó allí, ya que el mundo animal también será protagonista de su donación: "La otra mitad va a ser para adoptar perritos de la calle, le vamos a conseguir familia y vamos a hacerle regalos ahí, así que ahí va a estar dividido mi premio, mitad y mitad, para los que me preguntaban".
Más allá de la sorpresa por el gesto sumamente solidario del joven, su público de redes sociales quedó completamente impactado por la millonaria suma que ganó Ian: nada menos que 50 millones de pesos.
"Económicamente no lo necesito, nunca fue por plata, fue por un objetivo personal", explicó el influencer al confirmar que el dinero tendrá un fin benéfico.
Cabe señalar que también se llevó el tradicional trofeo de MasterChef y un set completo de electrodomésticos y equipamiento de cocina.
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