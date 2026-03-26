Netflix: la serie de drama, misterio y suspenso que narra un caso real

A lo largo de los episodios, la trama muestra cómo el caso evoluciona y expone distintas aristas, desde la investigación policial hasta el impacto emocional en la familia.

Inspirada en hechos reales ocurridos en 2010, la serie logra construir un relato crudo, emotivo y profundamente atrapante. “42 días en la oscuridad” está disponible en Netflix en distintos países, incluyendo Latinoamérica, y se posiciona como una de las series más recomendadas para quienes buscan una historia basada en hechos reales, con una narrativa intensa y un fuerte impacto emocional.

Reparto de "42 días en la oscuridad"

El elenco de esta serie de Netflix incluye:

Claudia Di Girolamo (Cecilia Montes)

(Cecilia Montes) Pablo Macaya (Víctor Pizarro)

(Víctor Pizarro) Daniel Alcaíno (Mario Medina)

(Mario Medina) Aline Küppenheim (Verónica Montes)

(Verónica Montes) Julia Lübbert (Kari Medina)

(Kari Medina) Amparo Noguera (Nora Figueroa)

Trailer de "42 días en la oscuridad"