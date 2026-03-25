El impactante testimonio de Emily Ceco tras la condena a Santiago Martínez: "Me empezó a temblar todo"
La joven se refirió al avance judicial en la causa contra Santiago Martínez y describió el fuerte efecto emocional que aún le provoca repasar lo vivido.
Emily Ceco volvió a referirse públicamente a la situación judicial que involucra a su expareja y dejó un testimonio atravesado por la angustia, en el que explicó cómo el proceso legal y el hecho de revivir determinados momentos todavía le generan una fuerte reacción física y emocional.
En la entrevista televisiva, la joven relató que el solo hecho de volver a contar lo que vivió le produce un estado de tensión muy intenso, al punto de manifestar una respuesta corporal inmediata. En ese contexto, recordó uno de los pasajes de la conversación donde la emoción la superó y lo expresó con una frase contundente: “Me empezó a temblar todo”.
Según detalló, ese tipo de reacciones no son aisladas, sino que aparecen cada vez que se ve expuesta a recuerdos vinculados a la causa o a instancias del proceso judicial. En ese sentido, explicó que hay momentos en los que el cuerpo “reacciona antes que las palabras”, y que eso forma parte de las secuelas emocionales que aún está atravesando.
Si bien reconoció que la condena representa un paso importante dentro del expediente, también dejó en claro que el impacto psicológico del caso no se disuelve automáticamente con la resolución judicial. Por el contrario, sostuvo que el proceso de sanación es lento y que todavía está en una etapa en la que conviven el alivio por la intervención de la Justicia y la persistencia del miedo o la angustia.
La joven también hizo referencia a lo difícil que resulta para ella volver a transitar instancias vinculadas al juicio o a los detalles de la causa, ya que eso le genera estrés, incomodidad y un fuerte desgaste emocional. En ese marco, explicó que intenta concentrarse en recomponer su vida cotidiana y avanzar hacia una mayor estabilidad personal, aunque reconoció que el episodio continúa teniendo un peso significativo en su presente.
De esta manera, su testimonio posterior a la condena no se enfoca en un cierre definitivo del caso, sino en las consecuencias emocionales que todavía persisten, incluso después de la intervención de la Justicia y del avance del proceso judicial.
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