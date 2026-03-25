El impactante testimonio de Emily Ceco tras la condena a Santiago Martínez: "Me empezó a temblar todo"

emily ceco

Si bien reconoció que la condena representa un paso importante dentro del expediente, también dejó en claro que el impacto psicológico del caso no se disuelve automáticamente con la resolución judicial. Por el contrario, sostuvo que el proceso de sanación es lento y que todavía está en una etapa en la que conviven el alivio por la intervención de la Justicia y la persistencia del miedo o la angustia.