La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de "Casi Ángeles" para verla con Nico Vázquez

La respuesta de Emilia fue inmediata y categórica. “Ay, no, no. Les voy a decir, yo no estoy sola, le mando un beso a mi novio Guille”, aclaró. Con esas palabras, la actriz dejó en claro que mantiene desde fines de 2024 una relación con el empresario Guillermo Freire, con quien se muestra feliz y consolidada.

Pero no se quedó ahí y redobló la contundencia de su declaración. “Sorry chicos, estrólense (sic). Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana“, sentenció, cerrando de plano cualquier tipo de especulación sobre un vínculo amoroso con Vázquez.