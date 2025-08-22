La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de "Casi Ángeles" para verla con Nico Vázquez
La actriz fue contundente al responder a los seguidores que sueñan con revivir la pareja de ficción en la vida real.
La ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, después de casi dos décadas de amor, no solo generó un cimbronazo en el ambiente artístico, sino que también abrió la puerta a toda clase de rumores y especulaciones.
La pareja, que se había consolidado como una de las más sólidas del espectáculo, se desmoronó tras confirmarse que Gimena le fue infiel, hecho que ella misma reconoció públicamente. Ese detalle hizo que la historia cobrara aún mayor repercusión y que los seguidores de ambos comenzaran a fantasear con posibles futuros romances para el actor.
En medio de ese revuelo, un grupo de usuarios en redes sociales empezó a instalar con fuerza la idea de que Nico vuelva a unirse, esta vez fuera de la ficción, con Emilia Attias, con quien protagonizó uno de los vínculos más recordados de "Casi Ángeles", la tira juvenil de Cris Morena que marcó a toda una generación desde 2007.
El “ship” entre el personaje de Nicolás Bauer y Cielo Mágico, interpretado por Attias, quedó grabado en la memoria colectiva y aún hoy despierta nostalgia en quienes crecieron con la novela.
Consultada sobre este fenómeno, Emilia estuvo como invitada en el ciclo Otro día perdido, que Mario Pergolini conduce en la pantalla de El Trece. El periodista no esquivó el tema y lo planteó con claridad: “Nos llamó la atención que hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Están contentos con ese deseo. Entonces están todos contentos como diciendo: están los dos solos“, le comentó Pergolini, reflejando la expectativa generada en la red social X.
La respuesta de Emilia fue inmediata y categórica. “Ay, no, no. Les voy a decir, yo no estoy sola, le mando un beso a mi novio Guille”, aclaró. Con esas palabras, la actriz dejó en claro que mantiene desde fines de 2024 una relación con el empresario Guillermo Freire, con quien se muestra feliz y consolidada.
Pero no se quedó ahí y redobló la contundencia de su declaración. “Sorry chicos, estrólense (sic). Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana“, sentenció, cerrando de plano cualquier tipo de especulación sobre un vínculo amoroso con Vázquez.
