Gime Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil tras el divorcio de Nico Vázquez: el motivo

En medio del revuelo mediático que rodea a Gime Accardi tras confirmar su separación de Nico Vázquez y hablar de una infidelidad, la actriz fue vista junto a su compañero de elenco Andrés Gil, con quien comparte escenario en la obra "En otras palabras" y con quien también se la vinculó sentimentalmente. Ambos tenían previsto viajar este viernes 22 de agosto a Bahía Blanca, donde presentarán nuevas funciones de la obra que protagonizan.