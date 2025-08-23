Gime Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil tras el divorcio de Nico Vázquez: el motivo
Los artistas se fueron juntos de gira para cumplir con las funciones de su obra "En otras palabras", que dirige el ahora exmarido de la actriz.
En medio del revuelo mediático que rodea a Gime Accardi tras confirmar su separación de Nico Vázquez y hablar de una infidelidad, la actriz fue vista junto a su compañero de elenco Andrés Gil, con quien comparte escenario en la obra "En otras palabras" y con quien también se la vinculó sentimentalmente. Ambos tenían previsto viajar este viernes 22 de agosto a Bahía Blanca, donde presentarán nuevas funciones de la obra que protagonizan.
"Estoy buscando a Gimena Accardi y a su compañero Andrés Gil que están por partir rumbo a Bahía Blanca que este fin de semana tienen función", comenzó diciendo el notero de A la Tarde, el ciclo de América TV, mientras explicaba que aún no había logrado encontrarlos en el lugar.
"No tienen vuelo privado, pero están en el VIP", agregó el periodista en vivo. Luego sumó información sobre la comitiva: "Están viajando con alguien más que los está acompañando, seguramente un productor".
La palabra de Andrés Gil tras los rumores que lo vinculan con Gimena Accardi
Luego del fuerte y contundente descargo de Gimena Accardi en OLGA, donde admitió haberle sido infiel a Nico Vázquez pero negó que la persona involucrada fuera Andrés Gil, el actor —actual pareja de Candela Vetrano— utilizó su cuenta de Instagram para respaldar las declaraciones de su compañera de elenco.
"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", escribió Gil en una historia con fondo negro. Y continuó: "Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".
Finalmente, cerró su mensaje con firmeza: "Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias".
