La Tora Villar deslumbró con una producción de fotos en ropa interior y enamoró a sus fanáticos

El otro cambio de imagen que La Tora Villar había compartido en sus redes

La reciente producción fotográfica se suma a otras novedades personales que La Tora decidió hacer públicas durante las últimas semanas. Hace poco más de un mes, la influencer había utilizado sus historias de Instagram para contar que se sometió a una nueva intervención estética en el busto.

Su regreso a las redes sociales se produjo después de varias semanas de escasa actividad. En aquella oportunidad, aprovechó para poner al tanto a sus seguidores sobre algunos acontecimientos que habían sucedido durante su ausencia.

Una de las noticias que compartió con mayor entusiasmo fue que se convertirá en tía de una nena. La sorpresa fue todavía mayor cuando explicó que todos sus familiares estaban al tanto de la novedad, menos ella, ya que se encontraba en el Mundial cuando se enteraron. “Sabían todos menos yo, porque estaba en el Mundial”, contó.

Pero la llegada de su sobrina no fue la única noticia que tenía para revelar. En otra de sus publicaciones, Villar apareció con un escote pronunciado y dejó entrever que había atravesado un cambio físico. Con su habitual sentido del humor, anunció: “Ah y pasaron otras cosas... Tengo magumbos nuevos”.

Posteriormente, la influencer compartió un carrusel de fotografías para mostrar cómo lucía después de la intervención. Las imágenes también generaron una gran cantidad de reacciones y sus seguidores aprovecharon para dedicarle distintos elogios.

“La chica de Berazategui siempre está brillando”; “Hermosa por donde la mires” y “Que hermosa que sos, reina” fueron algunos de los comentarios que recibió en aquella publicación.