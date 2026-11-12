La Tora Villar deslumbró con una producción de fotos en ropa interior y enamoró a sus fanáticos
La Tora, exparticipante de Gran Hermano, publicó una serie de imágenes en sus redes sociales y sorprendió con su sensual apuesta.
Las redes sociales se llenaron de comentarios después de que Lucila “La Tora” Villar compartiera una producción fotográfica que rápidamente despertó la atención de sus seguidores. La exconcursante de Gran Hermano 2022 publicó las postales durante la noche del miércoles y sorprendió con una propuesta en la que la lencería fue protagonista.
Acostumbrada a mostrar distintos aspectos de su vida cotidiana y profesional en Instagram, esta vez la influencer eligió una sesión de fotos con una estética más jugada. En las imágenes se la pudo ver recostada sobre una superficie de tela negra, con un conjunto de encaje blanco y stilettos rojos de taco alto.
La publicación tuvo una inmediata repercusión y entre las primeras en dejarle mensajes estuvieron varias personalidades vinculadas al universo de los realities. Marisol Aunzaga, expareja del mediático Martín Ku, reaccionó con un contundente “Muda”.
A su vez, Martina Pereyra, quien participó de Gran Hermano 2025 (Telefe), le dedicó un “Ufff, Toraaaa”, mientras que Chiara Mancuso eligió un breve pero expresivo “Morí”. Alan Simone también se sumó a las reacciones y escribió: “Picante, amiga”.
Los usuarios tampoco se quedaron atrás y llenaron el espacio de comentarios con distintas expresiones de admiración. “Divina”; “Mi amor”; “Naaaa, lo que sos”; “WTF”; “Ah bueno”; “Dios”; “Se picó todo”; “Qué potra”; “Diosa del Olimpo” y “Fuega” fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.
El otro cambio de imagen que La Tora Villar había compartido en sus redes
La reciente producción fotográfica se suma a otras novedades personales que La Tora decidió hacer públicas durante las últimas semanas. Hace poco más de un mes, la influencer había utilizado sus historias de Instagram para contar que se sometió a una nueva intervención estética en el busto.
Su regreso a las redes sociales se produjo después de varias semanas de escasa actividad. En aquella oportunidad, aprovechó para poner al tanto a sus seguidores sobre algunos acontecimientos que habían sucedido durante su ausencia.
Una de las noticias que compartió con mayor entusiasmo fue que se convertirá en tía de una nena. La sorpresa fue todavía mayor cuando explicó que todos sus familiares estaban al tanto de la novedad, menos ella, ya que se encontraba en el Mundial cuando se enteraron. “Sabían todos menos yo, porque estaba en el Mundial”, contó.
Pero la llegada de su sobrina no fue la única noticia que tenía para revelar. En otra de sus publicaciones, Villar apareció con un escote pronunciado y dejó entrever que había atravesado un cambio físico. Con su habitual sentido del humor, anunció: “Ah y pasaron otras cosas... Tengo magumbos nuevos”.
Posteriormente, la influencer compartió un carrusel de fotografías para mostrar cómo lucía después de la intervención. Las imágenes también generaron una gran cantidad de reacciones y sus seguidores aprovecharon para dedicarle distintos elogios.
“La chica de Berazategui siempre está brillando”; “Hermosa por donde la mires” y “Que hermosa que sos, reina” fueron algunos de los comentarios que recibió en aquella publicación.
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