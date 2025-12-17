El inesperado palito de Maxi López a la China Suárez: "Tatiana hay una sola..."

maxi lópez tatiana hay una sola

Cabe señalar que el paso de Maxi López por MasterChef Celebrity (temporada 2025) ha sido uno de los puntos más altos del certamen, marcado tanto por su evolución en la cocina como por su relación con la conductora y exesposa, Wanda Nara. Los roces y chispazos con la mamá de sus hijos han sido el condimento perfecto para que el público se enamorara del exfutbolista, que resultó ser muy carismático en el certamen.