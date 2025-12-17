El inesperado palito de Maxi López a la China Suárez: "Tatiana hay una sola..."
La visita de Zaira Nara desató una conversación, de la que también participó Wanda Nara, y el exfutbolista no dudó en hacerles un guiño a ambas.
Maxi López se ha convertido, sin dudas, en una de las figuras más icónicas de esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Y lo volvió a demostrar en la gala de este martes, cuando Zaira Nara -su excuñada- se hizo presente en el estudio para acompañar a su hermana Wanda, la conductora.
Luego de que Wanda aclarara que Zaira y Ian Lucas se conocen porque hicieron un videoclip juntos, Maxi respondió al reclamo de su excuñada saludándola, dado que antes no había podido hacerlo. Lo llamativo fue que le dijo "Tatu" al saludarla y su expareja reaccionó: "¿Podés dejar de decirle Tatiana, que se llama Zaira?".
Fue entonces cuando le explicaron a Ian que a Zaira solían decirle "Dulce Tatu" cariñosamente. Pero lo sorpresivo fue el remate de Maxi: "No le digo Tatiana... Tatiana hay una sola", disparó, en evidente dirección hacia la China Suárez, a quien medio país ubica con ese apodo gracias al streamer Martín Cirio.
Como era de esperarse, las hermanas Nara se miraron y estallaron en risas, recordando a su archi-enemiga.
Cabe señalar que el paso de Maxi López por MasterChef Celebrity (temporada 2025) ha sido uno de los puntos más altos del certamen, marcado tanto por su evolución en la cocina como por su relación con la conductora y exesposa, Wanda Nara. Los roces y chispazos con la mamá de sus hijos han sido el condimento perfecto para que el público se enamorara del exfutbolista, que resultó ser muy carismático en el certamen.
Quiénes dijeron adiós a MasterChef hasta el momento
- Jorge "La Roña" Castro (Exboxeador)
- Esteban Mirol (Periodista)
- Diego "Peque" Schwartzman (Extenista)
- Luis Ventura (Periodista)
- Walas (Músico, integrante de la banda Massacre)
- Alex Pelao (Humorista e influencer)
- Eugenia Tobal (Actriz)
Participantes que abandonaron voluntariamente:
- Pablo Lezcano
- Valentina Cervantes
