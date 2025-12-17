Mora Godoy cruzó a Guillermo Francella por sus dichos sobre el INCAA: qué dijo
La bailarina criticó al actor luego de sus dichos acerca de la financiación del cine en la Argentina con fondos del Estado.
Las declaraciones de Guillermo Francella sobre el INCAA siguen generando todo tipo de opiniones, en las últimas horas fue Mora Godoy la que recogió el guante para criticar al actor fuertemente.
En una entrevista con Juan Etchegoyen, la bailarina y actriz se refirió a la polémica que se generó con su colega. “Qué bueno que me preguntas esto de Francella porque nadie me lo preguntó nunca y me encanta que me lo preguntes”, empezó diciendo.
En ese sentido, Mora realizó una dura crítica al actor: “La palabra artista es para pocos en Argentina pero hay profesionales excelentes que van más allá de la grieta. Yo creo que lo de Francella fue desafortunado y me encanta como actor y él también se lo planteó esto pero yo le preguntaría a Francella ´hermano, ¿vos por dónde empezaste? ¿o empezaste con el Secreto de tus Ojos? ¿Quién te dio la posibilidad?".
“Mi primer espectáculo fue un fracaso y si corté tres tickets fue mucho. Vos hacés éxitos después de los fracasos que tuviste. Uno se forma con películas u obras que no fue a ver nadie, ¿cuánta gente que hizo historia en el mundo al principio le cerraron las puertas y le dijeron no?”, se preguntó fuerte Mora sobre el actor.
Luego manifestó que: “A mi me parece que un director, un guionista, un productor se forma con errores. El Estado tiene que financiar, ahora otra cosa es la mala gestión. Yo creo que Guillermo piensa eso igual aunque no tenga trabajo, piensa así él. No creo que se queje de lleno pero se está olvidando de dónde viene”.
Y concluyó: “Yo creo que él está equivocado y mi papá siempre me enseñó a pensar en el contra y me gusta eso, estoy hecha en el barro y en la cancha”.
