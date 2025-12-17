Mora Godoy cruzó a Guillermo Francella por sus dichos sobre el INCAA: qué dijo

En ese sentido, Mora realizó una dura crítica al actor: “La palabra artista es para pocos en Argentina pero hay profesionales excelentes que van más allá de la grieta. Yo creo que lo de Francella fue desafortunado y me encanta como actor y él también se lo planteó esto pero yo le preguntaría a Francella ´hermano, ¿vos por dónde empezaste? ¿o empezaste con el Secreto de tus Ojos? ¿Quién te dio la posibilidad?".