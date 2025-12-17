Zaira Nara visitó MasterChef Celebrity y Maxi López le quiso hacer gancho con Ian Lucas
El exfutbolista reveló su intento por convertirse en celestino, generando risas y complicidad con su inesperada propuesta romántica.
Zaira Nara visitó MasterChef Celebrity y regaló uno de los momentos más comentados del programa. En medio del desafío culinario, Máxi López decidió ser cupido, con la firme intención de presentarle a la modelo a uno de los participantes del certamen.
Todo ocurrió cuando Zaira ingresó al estudio invitada por su hermana, Wanda Nara, y su presencia desató sonrisas, nervios y comentarios cruzados. Desde su mesada, Maxi no tardó en reaccionar y, entre bromas, dejó entrever que tenía algo más en mente que concentrarse en la receta. El clima distendido fue el terreno ideal para que apareciera el protagonista del intento romántico: Ian “El Facha” Lucas, influencer y compañero de dupla del exfutbolista.
El joven influencer, compañero de Maxi en la dupla, intercambió algunas palabras con ella y rápidamente quedó claro que no eran completos desconocidos. “Nos conocemos hace años, grabamos un videoclip juntos”, aclaró el creador de contenido cuando la conductora del reality sugirió que la confianza no era casual. Aun así, el ex River Plate insistía en marcar territorio y en que nadie se distrajera de la competencia, aunque él mismo parecía disfrutar del cruce.
Luego Wanda lanzó un comentario al pasar que cambió el eje de la escena. “Maxi, el Facha está soltero”, dijo, señalando a Ian. La frase funcionó como disparador para que el exdelantero redoblara la apuesta y se metiera de lleno en el rol de presentador. “El Facha está soltero. ¿Tatún, estás soltera vos? Ojo, eh”, lanzó, generando risas inmediatas y la reacción cómplice del estudio.
Zaira siguió el juego y reveló que Maxi ya le había hablado de Ian con anterioridad. “Maxi me ha hablado muy bien de vos”, confesó, mientras el influencer asentía entre risas. Fue entonces cuando la modelo contó la anécdota que terminó de sellar el tono humorístico del momento: “Un día se me hizo todo el misterioso hablándome de alguien y de repente me manda una foto. Y yo digo: ‘Pero si yo lo conozco’”.
La situación escaló cuando la modelo explicó que la supuesta “foto bombita” que Maxi le había enviado no era ni siquiera una imagen personal, sino una captura de pantalla de una búsqueda de Google. “Era una búsqueda en Google, ¿entendés? No es que me mandó tu Instagram”, aclaró entre risas. Ian, sorprendido y divertido, no dudó en reaccionar: “Le mandaste mi Wikipedia”. Wanda se sumó a la broma y remató: “Que no te busque en Google, mandale una foto mejor”.
Entre risas, Ian terminó hablando con su dupla sobre la situación con una frase que resumió el espíritu del cruce: “Me está regalando. Está loco”. A pesar de las cargadas, Maxi no retrocedió y cerró su intento de presentación con una frase contundente: “No, olvidate que es un buen partido”, reforzando la idea de que consideraba al youtuber un candidato ideal.
En una noche marcada por la presión del certamen culinario, el cruce funcionó como un respiro humorístico y mostró una faceta distendida de Maxi López, que no dudó en ponerse en modo cupido frente a millones de espectadores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario