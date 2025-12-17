Zaira Nara visitó MasterChef Celebrity y Maxi López le quiso hacer gancho con Ian Lucas

Zaira siguió el juego y reveló que Maxi ya le había hablado de Ian con anterioridad. “Maxi me ha hablado muy bien de vos”, confesó, mientras el influencer asentía entre risas. Fue entonces cuando la modelo contó la anécdota que terminó de sellar el tono humorístico del momento: “Un día se me hizo todo el misterioso hablándome de alguien y de repente me manda una foto. Y yo digo: ‘Pero si yo lo conozco’”.

La situación escaló cuando la modelo explicó que la supuesta “foto bombita” que Maxi le había enviado no era ni siquiera una imagen personal, sino una captura de pantalla de una búsqueda de Google. “Era una búsqueda en Google, ¿entendés? No es que me mandó tu Instagram”, aclaró entre risas. Ian, sorprendido y divertido, no dudó en reaccionar: “Le mandaste mi Wikipedia”. Wanda se sumó a la broma y remató: “Que no te busque en Google, mandale una foto mejor”.

Entre risas, Ian terminó hablando con su dupla sobre la situación con una frase que resumió el espíritu del cruce: “Me está regalando. Está loco”. A pesar de las cargadas, Maxi no retrocedió y cerró su intento de presentación con una frase contundente: “No, olvidate que es un buen partido”, reforzando la idea de que consideraba al youtuber un candidato ideal.

En una noche marcada por la presión del certamen culinario, el cruce funcionó como un respiro humorístico y mostró una faceta distendida de Maxi López, que no dudó en ponerse en modo cupido frente a millones de espectadores.