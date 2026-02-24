El ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada reavivó el debate por la cuota alimentaria: "Mando lo que puedo"

La controversia no es nueva. En otras ocasiones, el exjugador ya había sido señalado públicamente por su expareja, quien lo acusó de irregularidades en los pagos. En ese contexto, Sarmiento había salido a responder y explicó que su situación económica cambió de manera drástica tras dejar el fútbol profesional, lo que —según su versión— impactó en su capacidad para sostener los montos establecidos en su etapa como jugador.