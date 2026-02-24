El ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada reavivó el debate por la cuota alimentaria: "Mando lo que puedo"
El exfutbolista se sumó al reality más visto del país y su nombre volvió a ser tendencia por viejas acusaciones vinculadas a la manutención de sus hijas.
La sorpresiva participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano generó un fuerte impacto en redes sociales y programas de espectáculos, pero no solo por su perfil mediático: su ingreso al reality reavivó una polémica que lo acompaña desde hace años, relacionada con la cuota alimentaria.
Apenas se confirmó su entrada a la casa, usuarios y panelistas recordaron denuncias previas por presuntos incumplimientos en el pago de la manutención de sus hijas, que residen en Europa. El tema rápidamente volvió a instalarse en la agenda mediática, con debates en ciclos televisivos y repercusiones en redes.
La controversia no es nueva. En otras ocasiones, el exjugador ya había sido señalado públicamente por su expareja, quien lo acusó de irregularidades en los pagos. En ese contexto, Sarmiento había salido a responder y explicó que su situación económica cambió de manera drástica tras dejar el fútbol profesional, lo que —según su versión— impactó en su capacidad para sostener los montos establecidos en su etapa como jugador.
Más allá del conflicto, su desembarco en el reality generó expectativa dentro del programa. El exmediocampista ingresó como uno de los participantes más conocidos del casting, con un perfil mediático construido en redes y TV, donde supo mostrarse extrovertido y polémico. Esa combinación lo convirtió rápidamente en un jugador observado dentro de la casa.
Desde la producción del ciclo apostaron a su figura como uno de los nombres fuertes para levantar el nivel de exposición del programa. En las primeras horas, Sarmiento ya protagonizó momentos comentados, con intervenciones descontracturadas y referencias a su pasado en el fútbol, algo que suele generar identificación en parte del público.
Sin embargo, mientras su juego comienza a desarrollarse puertas adentro, afuera el foco sigue puesto en su historia personal. La repercusión de su ingreso dejó en claro que su paso por el reality no solo estará marcado por la convivencia, sino también por polémicas que lo persiguen desde antes de cruzar la puerta más famosa del país.
