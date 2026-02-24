Aseguran que Guadalupe Vázquez vive un intenso romance con el modelo Mario Guerci: todos los detalles
Si bien los famosos no confirmaron ni desmintieron esta información, Juan Etchegoyen aseguró que se trata de un romance nuevo. Los detalles.
El mundo del espectáculo y el periodismo político se han cruzado en una historia que, hasta hace pocas horas, se mantenía bajo un estricto perfil bajo. Según información revelada por el periodista Juan Etchegoyen, la reconocida analista política Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci están protagonizando un romance que ya se describe como consolidado y cargado de pasión.
La noticia fue lanzada como una verdadera "bomba" informativa en el programa del comunicador, quien no dudó en dar detalles sobre el presente de esta pareja. Al inicio de su transmisión, Etchegoyen captó la atención de la audiencia al señalar: “Quiero abrir el programa de hoy con un nuevo romance en el mundo del espectáculo que crece a pasos agigantados”.
A pesar de pertenecer a ámbitos laborales muy distintos —ella dedicada al análisis de la actualidad nacional y él a las pasarelas y el modelaje—, el vínculo parece haber encontrado un equilibrio sólido. De acuerdo con los datos aportados, la relación no es algo reciente de pocos días, sino que ya lleva un tiempo prudencial de desarrollo. “Ella es periodista política y él modelo. Están juntos y están saliendo hace más de tres meses. Es un romance por la info que tengo consolidado”, profundizó el conductor.
La pareja ya no se oculta y ha comenzado a mostrarse en espacios públicos de la provincia de Buenos Aires. El hito que terminó de confirmar el noviazgo fue una reciente salida nocturna donde se los vio compartiendo un momento íntimo en la zona norte. “En las últimas horas cenaron juntos y los vieron de la mano en un reconocido restaurant de la zona norte. Quiero contarles que la periodista Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci están juntos”, sentenció Etchegoyen.
La reacción de los allegados a ambos protagonistas ha sido sumamente positiva, lo que refuerza la idea de que la relación atraviesa su mejor etapa. El periodista encargado de la primicia no solo validó la información con sus fuentes, sino que celebró la unión de los protagonistas. “La verdad es que me encanta la pareja y es un honor dar a conocer este romance que a mí me lo confirman desde los entornos. Me hablan de una linda historia de amor”, comentó al aire.
Para concluir, el comunicador les dedicó un mensaje de buenos deseos, subrayando la química que existe entre la periodista y el modelo. “Desde acá felicitaciones a Guada y a Mario y que estén juntos para siempre. Hacen una pareja muy bonita y me dicen que están en un gran momento enamorados”, cerró el periodista, dejando en claro que este cruce entre el periodismo y el espectáculo es una de las noticias más gratas de la temporada.
