"Merlina": Netflix reveló detalles de la temporada 3 con el regreso de Jenna Ortega

Merlina: Temporada 3 | Anuncio del elenco | Netflix

Un fenómeno de audiencias sin precedentes

La serie protagonizada por Jenna Ortega como Merlina Addams sigue batiendo récords de consumo. Mientras que la primera temporada se mantiene firme como la serie de televisión en inglés más popular de todos los tiempos en Netflix, la segunda entrega, estrenada el año pasado, escaló rápidamente hasta posicionarse como la quinta serie más vista históricamente.

El elenco que regresa incluye a figuras centrales como Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán en los roles de Morticia y Homero, junto a Emma Myers, Isaac Ordonez y Fred Armisen. La trama continuará explorando los misterios sobrenaturales que rodean a la joven Addams en su etapa estudiantil, prometiendo revelar enigmas familiares que han permanecido en la oscuridad durante décadas.