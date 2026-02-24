"Merlina": Netflix reveló detalles de la temporada 3 con el regreso de Jenna Ortega
La tercera temporada de "Merlina" comenzó su producción con Jenna Ortega y el regreso de Winona Ryder. Los detalles de la nueva edición.
El universo de los Addams continúa expandiéndose con una fuerza imparable. Netflix ha confirmado oficialmente que la producción de la tercera temporada de "Merlina" ya se encuentra en marcha en las inmediaciones de Dublín, Irlanda. Esta nueva entrega no solo busca mantener el título de la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma, sino que eleva la apuesta con la incorporación de figuras legendarias del cine fantástico y de culto.
Entre los nombres más destacados que se suman al reparto se encuentra la icónica Winona Ryder, cuya participación marca un nuevo hito en su relación con el género gótico. Junto a ella, se integran actores de gran trayectoria como Chris Sarandon y Noah Taylor, además de jóvenes talentos como Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Estas incorporaciones se acoplan a la previamente anunciada Eva Green, quien asumirá el rol de Ophelia, la hermana de Morticia Addams.
El regreso de los creadores y el sello de Tim Burton
El equipo creativo detrás del éxito mundial ha expresado su entusiasmo por retomar las sombrías historias de la Academia Nevermore. Los showrunners y productores ejecutivos, Al Gough y Miles Millar, compartieron su visión sobre lo que vendrá en esta etapa:
"Es un oscuro placer para nosotros abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada. Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas. Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió".
Por su parte, Tim Burton, quien regresa como productor ejecutivo y director, destacó el valor personal de este nuevo ciclo de rodaje. El cineasta manifestó: "Estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado".
Un fenómeno de audiencias sin precedentes
La serie protagonizada por Jenna Ortega como Merlina Addams sigue batiendo récords de consumo. Mientras que la primera temporada se mantiene firme como la serie de televisión en inglés más popular de todos los tiempos en Netflix, la segunda entrega, estrenada el año pasado, escaló rápidamente hasta posicionarse como la quinta serie más vista históricamente.
El elenco que regresa incluye a figuras centrales como Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán en los roles de Morticia y Homero, junto a Emma Myers, Isaac Ordonez y Fred Armisen. La trama continuará explorando los misterios sobrenaturales que rodean a la joven Addams en su etapa estudiantil, prometiendo revelar enigmas familiares que han permanecido en la oscuridad durante décadas.
