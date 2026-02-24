De la cancha al reality: Brian Sarmiento se convirtió en celestino en su debut en Gran Hermano
El exjugador asumió un rol protagónico en la primera noche y alentó a Juanicar a dar el primer paso con Lolo Poggio.
El regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe trajo consigo una edición especial bautizada como “Generación Dorada”, y desde el primer minuto quedó claro que el clima en la casa no tardaría en calentarse. Entre los 18 participantes que cruzaron la puerta en la gala inaugural, uno de los que más rápido entendió la dinámica fue Brian Sarmiento, quien en su debut pasó del perfil futbolero al rol de consejero amoroso.
Apenas instalados en los dormitorios -con la clásica división entre hombres y mujeres- comenzó a gestarse uno de los primeros coqueteos de la temporada. Juanicar, actor vinculado a la película La Sociedad de la Nieve, dejó en evidencia su interés por Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio. Sarmiento, atento a cada movimiento, no dudó en intervenir para empujar el acercamiento.
“¿Lolo quién es?”, preguntó con picardía el exfutbolista. Cuando le explicaron que era “la chica rubia”, Juanicar detalló: “La que tiene el corsé. La que estaba al lado mío y tú y yo”. Entre risas, Sarmiento lo pinchó: “¿Cómo la fichaste, Wanchus?”. El actor respondió con cautela: “Yo no me iba a regalar. Recién llegamos hoy, bolu...”.
Lejos de dejarlo escapar, Brian tomó la iniciativa y le marcó el libreto: “Decile: ‘Che, Lolo, te dejaste las cosas allá y te doy esto para...’”. Mientras otro participante bromeaba con un hipotético “Si me das un beso”, Sarmiento insistía: “Ese es el primer paso. Dale, dale, tocá la puerta, porque están las chicas, ¿eh? Decí ‘permiso’”.
El cruce en la habitación femenina tuvo un tono distendido. “Permiso”, anunciaron al entrar. “¿Lolo?”, preguntaron. “Yo. Thank you (gracias)”, respondió ella. La conversación avanzó entre risas y cierta tensión. En un momento, una de las chicas disparó sin filtro: “¿A vos te gustan las mujeres?”. Sorprendido, Juanicar replicó: “Qué directa que sos, Dani”. Y cuando Lolo lanzó: “Si querés dormir acá...”, él aclaró: “No, no, me gustan las dos cosas, pero me da igual. No, no, está... gracias”.
De regreso con los varones, la escena fue analizada como si se tratara de una jugada de pizarrón. “Ey, perro, no te abandona”, comentaron. Sarmiento, meticuloso, quiso saber cada detalle: “Claro, pero ¿cómo te dijo gracias? Tiene mucho que ver cómo fue el gracias". Y remató con la pregunta clave: “¿Hubo onda o no hubo onda?”.
Con humor, espontaneidad y ese tono de vestuario que lo caracteriza, Brian se posicionó como uno de los grandes animadores del arranque. Si algo dejó en claro en su primera noche es que, dentro de la casa más famosa del país, piensa jugar tanto en estrategia como en romance.
