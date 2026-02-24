De la cancha al reality: Brian Sarmiento se convirtió en celestino en su debut en Gran Hermano

De regreso con los varones, la escena fue analizada como si se tratara de una jugada de pizarrón. “Ey, perro, no te abandona”, comentaron. Sarmiento, meticuloso, quiso saber cada detalle: “Claro, pero ¿cómo te dijo gracias? Tiene mucho que ver cómo fue el gracias". Y remató con la pregunta clave: “¿Hubo onda o no hubo onda?”.

Con humor, espontaneidad y ese tono de vestuario que lo caracteriza, Brian se posicionó como uno de los grandes animadores del arranque. Si algo dejó en claro en su primera noche es que, dentro de la casa más famosa del país, piensa jugar tanto en estrategia como en romance.