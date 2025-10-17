El insólito momento de Luis Ventura en MasterChef: confundió la harina y escupió sus ñoquis

Finalmente, Donato de Santis también se animó a probar uno, aunque no sin advertir a la conductora Wanda Nara sobre lo que se avecinaba. “Si no me das el Martín Fierro de Oro después de esto…”, bromeó ella tras degustar el plato. “Tienen gusto a caucho”, remató entre risas.

wanda ventura masterchef 1

Cruce con historia en la cocina: Wanda Nara vs Luis Ventura

El periodista quedó en el centro de las miradas por un plato fallido de ñoquis al fileto, mientras la conductora aprovechaba cada oportunidad para lanzar comentarios punzantes. “¿Luis qué sería? ¿El traga que se sienta primero?”, bromeó Wanda al notar que Ventura había elegido el puesto más cercano a ella. “Yo no me corro, nunca me echo a menos”, respondió él, sin perder la compostura.

La tensión derivó en un intercambio de chistes sobre dinero y fama. “¿Luis quiere estar cerca mío?”, insistió la conductora con una sonrisa desafiante. “Y sí, guita me diste... si habré vendido ejemplares”, retrucó Ventura, aludiendo a los años en que las portadas de revistas se nutrían de los escándalos de la empresaria. Wanda, fiel a su estilo, no se quedó atrás: “Tenemos que hacer las cuentas con el contador, a ver quién le dio más a quién”. El periodista remató con ironía: “Vos ganaste más, quedate tranquila”.