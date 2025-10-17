El insólito momento de Luis Ventura en MasterChef: confundió la harina y escupió sus ñoquis
El periodista presentó un plato fallido en el reality de Telefe y su reacción al probarlo generó una lluvia de memes en redes sociales.
Luis Ventura, conocido por ser una de las voces más influyentes del periodismo de espectáculos, demostró que su talento no se traslada necesariamente a la cocina. En la última emisión de MasterChef Celebrity por Telefe, el periodista protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al presentar unos ñoquis que resultaron imposibles de comer, al punto de que él mismo los escupió frente a las cámaras.
La consigna del programa era preparar un plato que evocara recuerdos de la infancia, pero Ventura terminó viviendo un verdadero papelón. Su idea original era elaborar una pasta, aunque el tiempo y los nervios lo traicionaron. “Pensaba hacer unos fideos, pero cuando se me acabó el reloj, decidí convertirlos en ñoquis”, explicó frente al jurado. El problema fue que, en lugar de usar harina de trigo, tomó por error harina de arroz, lo que arruinó por completo la textura y el sabor del plato.
El primero en probar los fallidos ñoquis fue Damián Betular, quien rápidamente notó algo fuera de lugar. “¿Usaste harina de trigo?”, le preguntó con gesto de preocupación. Ventura respondió con naturalidad: “No, de arroz. El mercado tiene sus misterios y me equivoqué de bolsa”. El comentario desató risas en el estudio, pero la situación se volvió aún más incómoda cuando Germán Martitegui decidió ofrecerle uno al propio Ventura antes de probarlos.
El periodista aceptó con cierta desconfianza, masticó apenas un bocado y enseguida lo escupió en su mano para luego devolverlo al plato. “Acabás de escupir el ñoqui en el plato”, le reprochó Martitegui, incrédulo, mientras el público no podía contener la risa.
Finalmente, Donato de Santis también se animó a probar uno, aunque no sin advertir a la conductora Wanda Nara sobre lo que se avecinaba. “Si no me das el Martín Fierro de Oro después de esto…”, bromeó ella tras degustar el plato. “Tienen gusto a caucho”, remató entre risas.
Cruce con historia en la cocina: Wanda Nara vs Luis Ventura
El periodista quedó en el centro de las miradas por un plato fallido de ñoquis al fileto, mientras la conductora aprovechaba cada oportunidad para lanzar comentarios punzantes. “¿Luis qué sería? ¿El traga que se sienta primero?”, bromeó Wanda al notar que Ventura había elegido el puesto más cercano a ella. “Yo no me corro, nunca me echo a menos”, respondió él, sin perder la compostura.
La tensión derivó en un intercambio de chistes sobre dinero y fama. “¿Luis quiere estar cerca mío?”, insistió la conductora con una sonrisa desafiante. “Y sí, guita me diste... si habré vendido ejemplares”, retrucó Ventura, aludiendo a los años en que las portadas de revistas se nutrían de los escándalos de la empresaria. Wanda, fiel a su estilo, no se quedó atrás: “Tenemos que hacer las cuentas con el contador, a ver quién le dio más a quién”. El periodista remató con ironía: “Vos ganaste más, quedate tranquila”.
