La China Suárez mostró el regalo con el que Mauro Icardi la recibió en Turquía: "Llegar a casa y..."

Como era de suponer, Mauro Icardi reposteó la publicación de su actual pareja, en una clara señal de confirmación de las palabras de Suárez. Su historia de amor, que se originó en medio de un "escándalo mediático sin precedentes" hace cuatro años con el Wandagate, ha evolucionado. Desde hace casi un año, la pareja decidió apostar "el todo por el todo a sus sentimientos", logrando formar una nueva familia.

La consolidación de su vínculo en Estambul lleva a preguntarse: ¿Será que, una vez que se concrete el divorcio de la mayor de las Nara, Mauro Icardi legalizará su unión con la China Suárez pasando por el registro civil? Solo el tiempo lo dirá.