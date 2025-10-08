Luis Ventura y Pilar Smith protagonizaron un tenso cruce en vivo por el Martín Fierro Latino
El presidente de APTRA estalló en plena transmisión de Polémica en el bar y defendió a su hijo Facundo tras una acusación que desató un escándalo.
El clima en Polémica en el bar se volvió explosivo cuando Luis Ventura perdió la paciencia con Pilar Smith en medio de una discusión que dejó atónitos a los panelistas y al público. Todo comenzó cuando la periodista insinuó que el hijo del presidente de APTRA, Facundo Ventura, habría recibido un pasaje a Miami mediante un sorteo “arreglado” para asistir a la gala del Martín Fierro Latino 2025.
Visiblemente molesto, Ventura no tardó en responder. “Con los pibes no”, lanzó con tono desafiante, exigiendo respeto hacia su familia. Pilar intentó calmar las aguas y aclaró que no tenía intención de atacarlo personalmente, pero la tensión ya era irreversible. El DT la acusó de ensuciar el nombre de su hijo y de instalar sospechas sin fundamentos: “Facundo no necesita que le regalen pasajes, se los puede pagar con su trabajo. No ensucies”, le gritó, mientras el conductor Mariano Iúdica intentaba mediar.
Smith, por su parte, se defendió diciendo que nunca afirmó que el sorteo estuviera manipulado y que solo comentó rumores que circulaban en los medios. “Yo no dije eso, Luis, me pasaron mal la información”, explicó, aunque el entrenador de Victoriano Arenas siguió elevando el tono y acusó a la periodista de “buscar cámara” a costa de su familia, en plena pantalla de América TV.
El intercambio no se detuvo ahí. El uno de APTRA redobló la apuesta al sacar a relucir presuntas irregularidades en los Martín Fierro: “Estuviste diciendo que se compraban los ganadores. Averiguá en tu canal, a ver si no llamaban por teléfono pidiendo premios”. Pilar negó rotundamente esas afirmaciones y aseguró que solo mencionó que “una persona habría pagado por una nominación”.
Entre interrupciones y gritos, la discusión se extendió varios minutos hasta que el programa debió pasar a una tanda. Si bien ambos intentaron después bajar el tono, la pelea dejó expuesta la interna que existe en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, donde Smith había manifestado públicamente su deseo de postularse como futura presidenta.
El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde las posturas se dividieron entre quienes respaldaron a Ventura por defender a su hijo y quienes criticaron su reacción airada en un programa en vivo. Lo cierto es que, más allá de los matices, la pelea volvió a poner a APTRA y al Martín Fierro Latino en el centro de la controversia mediática.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario