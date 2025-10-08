Luis Ventura y Pilar Smith protagonizaron un tenso cruce en vivo por el Martín Fierro Latino

Entre interrupciones y gritos, la discusión se extendió varios minutos hasta que el programa debió pasar a una tanda. Si bien ambos intentaron después bajar el tono, la pelea dejó expuesta la interna que existe en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, donde Smith había manifestado públicamente su deseo de postularse como futura presidenta.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde las posturas se dividieron entre quienes respaldaron a Ventura por defender a su hijo y quienes criticaron su reacción airada en un programa en vivo. Lo cierto es que, más allá de los matices, la pelea volvió a poner a APTRA y al Martín Fierro Latino en el centro de la controversia mediática.