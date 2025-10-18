Vuelve Popstars y las redes sociales recordaron la edición 2001: mirá las presentaciones más virales
Telefé anunció el regreso de Popstars tras la final de La voz Argentina con Nico Occhiato como conductor y, por eso, revivieron las peores audiciones.
El reconocido talent show musical Popstars regresará a la pantalla de Telefe en el año 2026, marcando su vuelta tras haber dado nacimiento a Bandana y Mambrú, y después de casi dos décadas de ausencia. La noticia más destacada es la confirmación de que Nicolás Occhiato estará al frente de la conducción.
El formato original de Popstars fue un hito en la televisión argentina a principios de la década de 2000, destacándose por descubrir nuevas voces y formar grupos musicales que se convirtieron en fenómenos de popularidad. Ahora, el canal tiene como objetivo modernizar la propuesta, buscando mantener la esencia del concurso, la cual se centra en la emotiva etapa de las audiciones y la posterior creación de bandas.
Según trascendió en el medio, la preproducción del nuevo ciclo ya está en marcha, aunque todavía no se ha confirmado la fecha precisa de su estreno. La elección de Nicolás Occhiato como conductor se da en un momento de auge de su carrera televisiva, y representa la apuesta de Telefe por combinar la nostalgia de quienes vivieron la edición original con el entusiasmo de una nueva generación que tendrá la oportunidad de experimentar el concurso por primera vez.
A pesar de que el regreso de Popstars ya genera gran expectativa como uno de los proyectos más esperados del año televisivo, aún quedan detalles importantes por definir. Entre ellos, se encuentra la elección del jurado, el lugar de grabación del ciclo y el formato exacto que tendrán las audiciones.
Tal es así que, en base a la mención de las audiciones y de la búsqueda de originalidad que está intentando conseguir Telefe, surgieron algunos videos de archivo que fueron furor en las redes sociales. Esto es porque se rememoraron las audiciones más memorables del 2001, incluso aquellas que superaron a las Bandana.
Las audiciones más memorables de Popstars
Si bien son muchas las audiciones que causaron furor en 2001 y fueron tendencia recientemente, hay un caso que es inolvidable. Se trata del caso de Silvia Burgos, quien cantó en el programa sin ser cantante y, durante sus entrevistas, confesó que no es cantante, sino que solo se anotó en el programa para poder conocer a Cristian Castro y lo logró.
Las demás audiciones memorables de Popstars
Una vez que se supo que vuelve Popstars, los internautas comenzaron a viralizar presentaciones memorables, que se hicieron muy famosas por ser desopilantes y haber causado tanto asombro como algo de risa también.
