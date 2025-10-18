Vuelve Popstars y las redes sociales recordaron la edición 2001: mirá las presentaciones más virales

Tal es así que, en base a la mención de las audiciones y de la búsqueda de originalidad que está intentando conseguir Telefe, surgieron algunos videos de archivo que fueron furor en las redes sociales. Esto es porque se rememoraron las audiciones más memorables del 2001, incluso aquellas que superaron a las Bandana.

Las audiciones más memorables de Popstars

Si bien son muchas las audiciones que causaron furor en 2001 y fueron tendencia recientemente, hay un caso que es inolvidable. Se trata del caso de Silvia Burgos, quien cantó en el programa sin ser cantante y, durante sus entrevistas, confesó que no es cantante, sino que solo se anotó en el programa para poder conocer a Cristian Castro y lo logró.

popstars4 silvia burgos

Las demás audiciones memorables de Popstars

Una vez que se supo que vuelve Popstars, los internautas comenzaron a viralizar presentaciones memorables, que se hicieron muy famosas por ser desopilantes y haber causado tanto asombro como algo de risa también.

popstars1

popstars2

pospstars3