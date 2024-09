El insólito momento que se vivió en un show de Dani La Chepi: "Vamos a tranquilizarnos"

"Solo es un animalillo. ¿Dónde está? Ay, la con... de la lora", siguió diciendo Dani al tomar consciencia de lo que estaba ocurriendo.

Mientras el murciélago seguía volando por el teatro, La Chepi siguió: "¿ Y ahora qué hacemos? Abran una puerta, es Batman. Bueno, chicos, nunca nos pasó esto".

Qué pasó el show de Dani La Chepi

dani la chepi murcielago

Yo no lo puedo creer. Mirá que nos han pasado cosas, pero esto... Yo no te salgo del personaje. En vez de los productores estar filmando, por qué no hacen algo", continuó diciendo a modo de chiste.

Ya al finalizar el espectáculo, Dani La Chepi grabó un nuevo video y mostró que el show pudo continuar. "Con murciélago volador y todo, en Lobos la pasamos espectacular", cerró, acompañada de los aplausos y gritos de la gente.