Milett Figueroa habló de su ruptura con Marcelo Tinelli: "No era sano"

Durante el programa también sumaron otras declaraciones de la modelo que no habían salido en el primer fragmento emitido. Santiago Sposato compartió parte de esas frases: "Fue una excepción bastante grande el término de mi relación, di mucho y amé mucho, pero fui valiente. Quiero hablar de mí y de mis proyectos. Marcelo y yo terminamos la relación por diferencias e integridad de valores".

Sobre el cierre del debate, Gustavo Descalzi aportó además una versión que circulaba en Uruguay: "Les voy a decir lo que se decía en Punta del Este. En el último año era toda una pantalla la relación".