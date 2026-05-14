Maru Botana anunció el cierre de su emblemático local de la calle 11 de Septiembre

Para los que ya se estaban preocupando por dónde iban a ir a buscar su porción de Rogel, quédense tranquilos: la mudanza es a la vuelta de la esquina. El nuevo espacio estará ubicado en Migueletes 921. Este local promete una infraestructura renovada y mucho más moderna, pensada para que la experiencia de los clientes sea todavía mejor, sin perder ese calor de hogar que Maru le imprime a todo lo que hace.

Este cambio es parte de un plan de expansión que no se detiene. Aunque el local que cerró era el más simbólico por su trayectoria, la cadena sigue más vigente que nunca. Para los que quieran darse un gusto, la red de sucursales sigue operando a pleno en otros puntos estratégicos:

Belgrano: Además del nuevo local de Migueletes, siguen firmes los de 11 de Septiembre 1772 (Barrancas) y Echeverría 3230.

Palermo: En El Salvador 5900.

Retiro: El clásico de Suipacha 1371.

Pilar: En el Complejo La Aldea.

Con este movimiento, Maru Botana cierra una etapa dorada de 22 años en una esquina que ya es leyenda, para abrir una nueva puerta que demuestra que, para seguir siendo un clásico, a veces hace falta animarse a cambiar de aire.