Maru Botana anunció el cierre de su emblemático local de la calle 11 de Septiembre
Después de 22 años trabajando en este local, la cocinera anunció su cierre y contó sus sensaciones en redes sociales. Los detalles de lo que pasó.
Si hablamos de la cocina en Argentina, es imposible no pensar en Maru Botana. Lo que arrancó allá por 1993 como un proyecto chiquito y familiar, con el padrinazgo nada menos que de Francis Mallmann, terminó transformándose en un imperio de la pastelería que hoy pisa fuerte en Buenos Aires y hasta llegó a Barcelona. Sin embargo, ni siquiera las marcas más consolidadas escapan a los cambios y a la nostalgia.
Esta semana, la cocinera fue tendencia al confirmar una noticia que pegó fuerte en el corazón de los vecinos de Belgrano: el cierre definitivo de su sucursal más icónica, la de la calle 11 de Septiembre 1982. Después de más de dos décadas siendo el punto de encuentro para miles de familias, ese local que fue el pulmón de su crecimiento bajó las persianas, dejando atrás un sinfín de anécdotas y tortas compartidas.
A través de un video en sus redes, donde se la vio rodeada de su equipo, Maru compartió lo que siente en este momento de transición. "Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa en otro lado", confesó con la sinceridad que la caracteriza.
Lejos de ser un retiro, la pastelera aclaró que esta decisión responde a una necesidad de evolucionar. El local histórico cumplió su ciclo y ahora la apuesta es modernizar la propuesta para adaptarse a lo que piden los tiempos actuales, pero ojo, siempre cuidando esas recetas caseras que son su marca registrada.
Para los que ya se estaban preocupando por dónde iban a ir a buscar su porción de Rogel, quédense tranquilos: la mudanza es a la vuelta de la esquina. El nuevo espacio estará ubicado en Migueletes 921. Este local promete una infraestructura renovada y mucho más moderna, pensada para que la experiencia de los clientes sea todavía mejor, sin perder ese calor de hogar que Maru le imprime a todo lo que hace.
Este cambio es parte de un plan de expansión que no se detiene. Aunque el local que cerró era el más simbólico por su trayectoria, la cadena sigue más vigente que nunca. Para los que quieran darse un gusto, la red de sucursales sigue operando a pleno en otros puntos estratégicos:
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Belgrano: Además del nuevo local de Migueletes, siguen firmes los de 11 de Septiembre 1772 (Barrancas) y Echeverría 3230.
Palermo: En El Salvador 5900.
Retiro: El clásico de Suipacha 1371.
Pilar: En el Complejo La Aldea.
Con este movimiento, Maru Botana cierra una etapa dorada de 22 años en una esquina que ya es leyenda, para abrir una nueva puerta que demuestra que, para seguir siendo un clásico, a veces hace falta animarse a cambiar de aire.
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