“Me imaginé lo peor”: Thelma Fardin habló sobre la denuncia contra Juan Darthés

Con el paso del tiempo, Fardin aseguró que eligió poner el foco en el impacto positivo que generó su historia y en la identificación de miles de mujeres con su caso. “Elegí enfocarme en lo positivo, ser emblema, ser bandera de algo. Tiene un lugar hermoso también, el de salir a la calle y que las mujeres me miren a los ojos, se emocionen y ni me pidan una foto y me digan gracias”.

También habló sobre las críticas y los cuestionamientos que recibió en redes sociales, aunque dejó en claro dónde decidió poner su energía. “Yo elegí en el relato abrazarme a eso que a los tres nabos en Twitter... o 20.000, no importa”, lanzó con sinceridad.

Sobre cómo sigue conviviendo hoy con todo lo vivido, Thelma compartió una anécdota reciente que la movilizó especialmente. “Recién me crucé con Rada afuera, que es un divino, y me dice: ‘¿Qué se hace, se te felicita?’. Me parece preciosa la pregunta, porque es poner sobre la mesa como ‘che, no sabemos qué hacer con esto que nos incomoda’”.

Con sus palabras, Thelma volvió a exponer no solo la dimensión personal de su denuncia, sino también el impacto cultural y social que generó en miles de personas.