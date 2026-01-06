El insólito regalo que recibió Gimena Accardi para celebrar su primer verano como soltera

Más tarde, la conductora compartió imágenes del momento en sus redes sociales. Publicó una foto junto a los strippers y escribió al lado con humor: “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”.

La anécdota no tardó en viralizarse y se volvió el comentario del día entre sus seguidores, marcando el inicio de una temporada veraniega distinta para la actriz, en la que la espontaneidad, el humor y el disfrute parecen estar a la orden del día. Así, Gimena se mostró renovada, abierta a nuevas experiencias y lista para transitar esta etapa de soltería con una sonrisa y la mejor energía.