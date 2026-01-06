El insólito regalo que recibió Gimena Accardi para celebrar su primer verano como soltera
La actriz recibió un regalo inesperado mientras hacía su programa de streaming en Olga, que trasladaron sus estudios a Mar del Plata por el verano.
La primera emisión en vivo desde Mar del Plata de Soné que volaba (Olga) trajo un momento inesperado para Gimena Accardi. La actriz, que transita su primer verano soltera tras haber terminado su relación con Nico Vázquez en agosto pasado luego de casi veinte años juntos, fue sorprendida al aire con una celebración muy particular y divertida.
Todo comenzó cuando una fanática llamó a la transmisión y, con entusiasmo, se declaró fanática de la actriz de Casi Ángeles: “Gime, te amo. Soy tu fanática, veo Olga desde que estás vos ¡Es tu primer verano soltera!”. Esta frase dejó a Accardi un poco sorprendida, pero lo que sucedió después dejó este pequeño comentario atrás.
“Tengo un regalo para vos, pero tenés que hacer algo para que se active el regalo, ¿estás preparada?“, lanzó la joven haciendo que la cara de Accardi se transforme y lance sin filtro: ”¿Esto es joda?“. La oyente le pidió que mirara debajo de la mesa del estudio, generando expectativa entre los presentes. Al hacerlo, la exCasi Ángeles quedó completamente atónita al ver salir a cuatro strippers de debajo del escritorio, quienes comenzaron a bailar alrededor suyo al ritmo de “American Woman” de Lenny Kravitz.
Al instante, Gimena se tapó la cara mientras los hombres le bailaban alrededor al ritmo de “American Woman” de Lenny Kravitz.
Luego de protagonizar este momento, la actriz se expresó en sus redes sociales y compartió una foto junto a los bailarines. “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”, escribió.
Más tarde, la conductora compartió imágenes del momento en sus redes sociales. Publicó una foto junto a los strippers y escribió al lado con humor: “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”.
La anécdota no tardó en viralizarse y se volvió el comentario del día entre sus seguidores, marcando el inicio de una temporada veraniega distinta para la actriz, en la que la espontaneidad, el humor y el disfrute parecen estar a la orden del día. Así, Gimena se mostró renovada, abierta a nuevas experiencias y lista para transitar esta etapa de soltería con una sonrisa y la mejor energía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario