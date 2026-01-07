Netflix: la comedia de acción que no fue muy aceptada inicialmente, pero está teniendo éxito

Con una duración breve y una narración directa, la película avanza sin pausas ni vueltas innecesarias. Todo está pensado para desconectar, reírse de lo inverosímil y aceptar el juego desde el primer minuto. Hoy, esta comedia se posiciona como una alternativa ideal para una noche sin expectativas altas, donde el único objetivo es pasar un buen rato y dejarse llevar por el humor exagerado.