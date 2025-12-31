Las separaciones que marcaron el 2025 en el mundo del espectáculo

cande tinelli coty

Laurita Fernández y Peluca Brusca

Entre rumores de terceros y desmentidas públicas, Laurita decidió ponerle fin a las especulaciones y blanquear la separación en junio. Aclaró que no hubo engaños, sino caminos personales que dejaron de coincidir, aunque el cierre estuvo acompañado por un fuerte ruido mediático.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

La relación, marcada por idas y vueltas, boda e hijo en común, terminó de manera abrupta en marzo. Según trascendió, la decisión habría sido de él durante un viaje. Juana habló de responsabilidades afectivas y, semanas después, sorprendió al anunciar un nuevo embarazo, con Graviotto nuevamente presente en su vida.

Ángela Torres y Rusherking

Después de varias reconciliaciones, el final llegó en junio tras una fuerte discusión durante un viaje a Nueva York. Aunque eligieron no ventilar detalles, el silencio y algunas indirectas en redes alimentaron la versión de un quiebre definitivo.

Coti Romero y Nacho Castañares

El romance nacido en Gran Hermano no logró sostenerse fuera de la casa. En marzo confirmaron la separación y aseguraron que fue en buenos términos, aunque el vínculo ya no fluía como antes.

Daniela Celis y Thiago Medina

Padres de gemelas y una de las parejas más queridas del reality, anunciaron su distanciamiento en mayo. Mientras Thiago habló de un “tiempo”, Daniela fue más directa y se refirió a la pérdida del deseo. Coincidieron en que la prioridad absoluta sigue siendo su familia.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Una de las rupturas más inesperadas del año. En julio confirmaron el final de una relación de 18 años. Los rumores de infidelidad dominaron la escena en un primer momento, pero luego ambos aclararon que se trató de una decisión madura, tras un largo proceso de desgaste emocional.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Intenso y breve. El romance duró pocas semanas y generó debate por la diferencia de edad y el rechazo del entorno del futbolista. Entre octubre y noviembre, la relación se encendió y se apagó rápidamente, dejando polémica en redes.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Cuando parecía todo terminado, llegó la sorpresa. En septiembre anunciaron la separación tras dos años juntos, pero días después hubo reconciliación, disculpas públicas y un nuevo capítulo en una historia que siempre dio que hablar.

Emilia Attias y el Turco Naím

Después de dos décadas juntos y una hija en común, confirmaron su separación en mayo. Hubo rumores de infidelidad, pero eligieron mantener un perfil bajo y dejar que el tiempo apagara el escándalo.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Catorce años de relación y tres hijas no alcanzaron para evitar el final. La ruptura se conoció hacia el cierre del año y, tras versiones iniciales, Chechu habló y dejó entrever engaños que reavivaron la polémica.

Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

La relación, que duró apenas seis meses, terminó en julio. Las diferencias personales y la forma de manejar la exposición pública provocaron el quiebre, que luego escaló mediáticamente por reproches y acusaciones cruzadas.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Luego de su divorcio de Pampita, Moritán volvió a apostar al amor, pero la relación no prosperó. En diciembre confirmó la separación y habló de discusiones constantes que hicieron inviable el vínculo.

Ángela Leiva y Marcelo “Chelo” Weigandt

Del anuncio de compromiso al final abrupto. La cantante expuso la ruptura y cuestionó públicamente la forma en que el futbolista dio por terminada la relación, que se disolvió en tiempo récord.

Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Tras casi 14 años juntos, anunciaron la separación en octubre. Ambos coincidieron en que el desgaste fue determinante y priorizaron el bienestar de su hijo, manteniendo una relación respetuosa.

Wanda Nara y L-Gante

Un vínculo intenso y siempre bajo los reflectores. En abril, Wanda decidió ponerle fin a la relación en medio de conflictos legales y mediáticos con Mauro Icardi. Aunque el impacto fue fuerte, ambos siguieron adelante y apostaron a nuevos comienzos.