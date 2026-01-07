Premios Oscar 2026: cómo se eligen a los nominados y ganadores según el sistema de la Academia
El próximo 15 de marzo se celebra una nueva edición de los Premios Oscar y ya hay varias películas preseleccionadas. ¿Qué falta para ser escogidas?
Entender cómo se elige una película ganadora en los Premios de la Academia requiere sumergirse en un sistema de votación diseñado para garantizar la representatividad y, a menudo, el consenso. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se divide en 17 ramas diferentes (actores, directores, editores, etc.). Para la etapa de nominaciones, el proceso se basa en el principio de "iguales votan a iguales": los actores eligen a los actores nominados y los directores a los directores, así sucesivamente.
Sin embargo, todos los miembros con derecho a voto proponen sus candidatos para la categoría de Mejor Película. El sistema utilizado es el de voto preferencial, donde los académicos ordenan sus películas favoritas por orden de preferencia; si un film obtiene más del 50% de los primeros puestos, es nominado automáticamente, mientras que en otros casos se inicia un proceso de redistribución de votos hasta completar la lista final.
Una vez anunciadas las nominaciones, las reglas cambian para elegir a los ganadores definitivos. En esta fase final, todos los miembros de la Academia, sin importar su rama profesional, pueden votar en casi todas las categorías. Mientras que en las categorías específicas (como Mejor Guion o Mejor Sonido) gana quien obtenga la mayoría simple de votos, la categoría de Mejor Película vuelve a utilizar el sistema de voto preferencial o "balotaje instantáneo". Este sistema busca premiar a la película que tenga el mayor consenso entre los casi 10.000 miembros, evitando que un film gane solo por tener una base de fans muy apasionada pero pequeña, y priorizando a aquella que sea ampliamente respetada por la mayoría de la industria.
Esta información, después de los miles escándalos que enfrentó la Academia, se hizo pública porque la cuenta regresiva para la gran noche de este año ya comenzó. La ceremonia de entrega de los 98.º Premios de la Academia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, una fecha marcada en rojo para todos los cinéfilos del mundo.
El camino hacia el Dolby Theatre fue intenso, ya que la temporada de premios de este año dio su puntapié oficial el pasado 4 de enero con los Critics Choice Awards, donde las primeras tendencias comenzaron a consolidarse y los favoritos de la crítica empezaron a tomar ventaja sobre sus competidores en una de las carreras más reñidas de los últimos tiempos.
Uno por uno, cómo se eligen a los nominados a los Premios Oscar
1. Las películas deben cumplir con las reglas establecidas por las AMPAS:
- Que su duración sea de más de 40 minutos.
- Que haya tenido estreno en cine o en alguna plataforma de streaming –ésta fue una regla que se agregó en 2020– durante el año establecido –que en esta ocasión fue del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021, es decir, dos meses más de lo acostumbrado–.
- De igual manera, si un productor o una casa distribuidora quiere que su película sea considerada, debe ingresar el formato Official Screen Credits.
2. Cada especialista vota por sus colegas:
Esto quiere decir que actores votan por actores, vestuaristas por vestuaristas y así sucesivamente. Sin embargo, en el caso de mejor película, todos emiten su voto sin importar la rama a la que pertenezcan. En tanto, en lo que respecta a mejor película extranjera y mejor documental, los nominados son elegidos por un grupo especial integrado por miembros de diferentes ramas.
3. Cantidad de votos para asegurarse la nominación:
Cada miembro que evite su voto, debe colocar a sus favoritos en un orden descendente, tanto en boleta para su respectiva rama como para mejor película. Así es que, para conseguir nominación por ejemplo en esta terna, el título en cuestión debe tener al menos 769 votos en primer lugar, un número mucho menor que la cantidad de miembros de la Academia.
Para obtener el número mágico de cada categoría, se toma el número potencial de votantes y se divide entre el número de puestos de nominación más uno, generalmente son 5 + 1.
4. Una firma lleva el conteo de nominados y ganadores
La firma PricewaterhouseCoopers es la encargada de llevar a cabo el conteo oficial tanto de nominados como de ganadores.
La elección de los ganadores de los Premios Oscar
Luego del proceso de selección de los nominados, todos los miembros de la Academia reciben nuevas boletas para elegir a los ganadores. Esto, a diferencia de las nominaciones, todos los miembros pueden votar en cada categoría. Así es que la que consiga más votos termina siendo la ganadora.
Esto es diferente a lo que sucede con la terna de mejor película, la más importante de la noche. Lo cierto es que cada votante debe colocar en su boleta la lista de cintas en el orden de su preferencia. Si bien si alguna consigue la mayoría de votos en primera instancia, ya es la ganadora, esto no suele ocurrir.
Por eso, en cada ronda de votación, la última cinta de la lista se elimina y sus votos se reparten entre los títulos restantes, tomando la preferencia más alta de la lista.
Sin embargo, a diferencia de lo que suele creerse a nivel mundial, los votantes de la Academia no suelen ser influenciados por los resultados de los premios anteriores, teniendo en cuenta que los Oscar son aquellos que cierran la temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario