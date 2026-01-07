Premios Oscar 2026: cómo se eligen a los nominados y ganadores según el sistema de la Academia

Uno por uno, cómo se eligen a los nominados a los Premios Oscar

1. Las películas deben cumplir con las reglas establecidas por las AMPAS:

- Que su duración sea de más de 40 minutos.

- Que haya tenido estreno en cine o en alguna plataforma de streaming –ésta fue una regla que se agregó en 2020– durante el año establecido –que en esta ocasión fue del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021, es decir, dos meses más de lo acostumbrado–.

- De igual manera, si un productor o una casa distribuidora quiere que su película sea considerada, debe ingresar el formato Official Screen Credits.

2. Cada especialista vota por sus colegas:

Esto quiere decir que actores votan por actores, vestuaristas por vestuaristas y así sucesivamente. Sin embargo, en el caso de mejor película, todos emiten su voto sin importar la rama a la que pertenezcan. En tanto, en lo que respecta a mejor película extranjera y mejor documental, los nominados son elegidos por un grupo especial integrado por miembros de diferentes ramas.

Premios Oscar

3. Cantidad de votos para asegurarse la nominación:

Cada miembro que evite su voto, debe colocar a sus favoritos en un orden descendente, tanto en boleta para su respectiva rama como para mejor película. Así es que, para conseguir nominación por ejemplo en esta terna, el título en cuestión debe tener al menos 769 votos en primer lugar, un número mucho menor que la cantidad de miembros de la Academia.

Para obtener el número mágico de cada categoría, se toma el número potencial de votantes y se divide entre el número de puestos de nominación más uno, generalmente son 5 + 1.

4. Una firma lleva el conteo de nominados y ganadores

La firma PricewaterhouseCoopers es la encargada de llevar a cabo el conteo oficial tanto de nominados como de ganadores.

La elección de los ganadores de los Premios Oscar

Luego del proceso de selección de los nominados, todos los miembros de la Academia reciben nuevas boletas para elegir a los ganadores. Esto, a diferencia de las nominaciones, todos los miembros pueden votar en cada categoría. Así es que la que consiga más votos termina siendo la ganadora.

Esto es diferente a lo que sucede con la terna de mejor película, la más importante de la noche. Lo cierto es que cada votante debe colocar en su boleta la lista de cintas en el orden de su preferencia. Si bien si alguna consigue la mayoría de votos en primera instancia, ya es la ganadora, esto no suele ocurrir.

Por eso, en cada ronda de votación, la última cinta de la lista se elimina y sus votos se reparten entre los títulos restantes, tomando la preferencia más alta de la lista.

Sin embargo, a diferencia de lo que suele creerse a nivel mundial, los votantes de la Academia no suelen ser influenciados por los resultados de los premios anteriores, teniendo en cuenta que los Oscar son aquellos que cierran la temporada.