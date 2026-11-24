El James Bond de Robert Pattinson rompe una regla milenaria
El anuncio de Robert Pattinson como James Bond no solo causó sorpresa, sino que se convirtió en un momento histórico. Conocé por qué.
La icónica saga cinematográfica del agente secreto más famoso del mundo atraviesa un giro sin precedentes tras confirmarse que Robert Pattinson asumirá el rol de James Bond en la pantalla grande. Con esta elección, el actor británico se convertirá en el primer intérprete de la franquicia en prestar servicio a un monarca varón, el rey Carlos III, dejando atrás una tradición de décadas en la que el personaje operó exclusivamente bajo el mandato de una reina.
Este acontecimiento simboliza un verdadero cambio de era para la emblemática franquicia de espionaje. Desde que Sean Connery inauguró la saga cinematográfica con "Dr. No" en 1962 hasta la despedida de Daniel Craig en "Sin tiempo para morir" en 2021, todos los actores que encarnaron al agente 007 en el cine lo hicieron invariablemente durante el extenso reinado de Isabel II, lo que convierte el desembarco de Pattinson en un hito histórico dentro de la cultura popular.
La confirmación de Amazon MGM Studios, el saludo real y el futuro de la franquicia
La noticia sobre el sucesor oficial de Daniel Craig fue anunciada formalmente por Amazon MGM Studios, desatando una inmediata repercusión que llegó hasta la propia realeza británica. A través de sus plataformas digitales oficiales, el rey Carlos III y la reina Camila celebraron la incorporación del intérprete dedicándole un mensaje especial: “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”.
De cara a esta nueva etapa creativa, el estudio ya definió los lineamientos principales para el regreso del espía a las salas de cine. La próxima entrega de la franquicia contará con la dirección de Denis Villeneuve, quien estará a cargo de conducir el debut de Pattinson como el renovado agente 007 en una producción cuyo lanzamiento mundial está proyectado para el año 2028.
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