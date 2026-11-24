Este acontecimiento simboliza un verdadero cambio de era para la emblemática franquicia de espionaje. Desde que Sean Connery inauguró la saga cinematográfica con "Dr. No" en 1962 hasta la despedida de Daniel Craig en "Sin tiempo para morir" en 2021, todos los actores que encarnaron al agente 007 en el cine lo hicieron invariablemente durante el extenso reinado de Isabel II, lo que convierte el desembarco de Pattinson en un hito histórico dentro de la cultura popular.