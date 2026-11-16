Quiénes fueron los actores que interpretaron a James Bond en la historia antes de Robert Pattinson
La confirmación de Robert Pattinson como el nuevo James Bond revivió la lista de los viejos actores que interpretaron al personaje.
La confirmación oficial de Robert Pattinson como el nuevo rostro de James Bond, el agente 007 marca el inicio de una nueva era para una de las franquicias más longevas e influyentes de la historia del cine. Desde que la creación literaria de Ian Fleming saltó a la pantalla grande hace más de seis décadas, el esmoquin del espía más famoso del servicio secreto británico fue pasando por distintos intérpretes que supieron moldearlo a su propio estilo y al pulso de cada época.
A lo largo de más de sesenta años de historia cinematográfica, cada actor aportó su impronta particular —desde el magnetismo fundacional hasta la ironía, la vulnerabilidad y la crudeza física— para mantener vigente el mito del agente con licencia para matar. Con la llegada de Pattinson al universo comandado por Denis Villeneuve, el selecto club oficial de intérpretes suma a su séptimo integrante.
Uno por uno: los siete actores que dieron vida al agente 007
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Sean Connery (1962–1967, 1971 y la no oficial de 1983): El James Bond original, protagonista de clásicos fundacionales como Agente 007 contra el Dr. No, Desde Rusia con amor y Goldfinger, encargado de establecer la elegancia, el carisma y el estándar definitivo del personaje.
George Lazenby (1969): Protagonizó una sola película oficial, 007: Al servicio secreto de su Majestad, entrega recordada por mostrar una faceta mucho más vulnerable y emocional del espía.
Roger Moore (1973–1985): El actor que más películas oficiales protagonizó dentro del canon principal (siete en total), comenzando con Vive y deja morir y aportando un tono más sofisticado, irónico y cargado de humor británico.
Timothy Dalton (1987–1989): Encabezó dos entregas (007: Alta tensión y Licencia para matar) con un enfoque notablemente más realista, oscuro y serio, mucho más cercano a las novelas originales de Fleming.
Pierce Brosnan (1995–2002): Interpretó al agente en cuatro películas, debutando con la exitosa GoldenEye y revitalizando la saga para las audiencias de los años 90 con un equilibrio clásico entre acción y galantería.
Daniel Craig (2006–2021): Protagonizó cinco películas, desde el reinicio crudo y visceral de Casino Royale hasta su emotiva despedida en Sin tiempo para morir, redefiniendo al personaje para el siglo XXI.
Robert Pattinson (2026–presente): Confirmado como el nuevo intérprete oficial para la próxima entrega de la saga, tomando el relevo con una propuesta artística renovada tras haber firmado por tres películas.
Con seis décadas de legado a sus espaldas y una galería de rostros inolvidables, la franquicia se prepara ahora para escribir un capítulo inédito bajo la mirada de una nueva generación.
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