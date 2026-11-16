Quiénes fueron los actores que interpretaron a James Bond en la historia antes de Robert Pattinson

Sean Connery (1962–1967, 1971 y la no oficial de 1983): El James Bond original, protagonista de clásicos fundacionales como Agente 007 contra el Dr. No, Desde Rusia con amor y Goldfinger, encargado de establecer la elegancia, el carisma y el estándar definitivo del personaje.

George Lazenby (1969): Protagonizó una sola película oficial, 007: Al servicio secreto de su Majestad, entrega recordada por mostrar una faceta mucho más vulnerable y emocional del espía.

Roger Moore (1973–1985): El actor que más películas oficiales protagonizó dentro del canon principal (siete en total), comenzando con Vive y deja morir y aportando un tono más sofisticado, irónico y cargado de humor británico.

Timothy Dalton (1987–1989): Encabezó dos entregas (007: Alta tensión y Licencia para matar) con un enfoque notablemente más realista, oscuro y serio, mucho más cercano a las novelas originales de Fleming.

Pierce Brosnan (1995–2002): Interpretó al agente en cuatro películas, debutando con la exitosa GoldenEye y revitalizando la saga para las audiencias de los años 90 con un equilibrio clásico entre acción y galantería.

Daniel Craig (2006–2021): Protagonizó cinco películas, desde el reinicio crudo y visceral de Casino Royale hasta su emotiva despedida en Sin tiempo para morir, redefiniendo al personaje para el siglo XXI.