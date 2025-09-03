El llanto desolador de Paula Chaves en Olga que preocupó a sus compañeros

Paula Chaves habló de Nico Vázquez y Gimena Accardi

El mundo del espectáculo aún procesa la sorpresiva noticia de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, quienes, tras 18 años juntos, anunciaron el fin de su matrimonio a través de redes sociales. Los rumores de infidelidad y la aparición de terceros en discordia no tardaron en circular, aunque fueron categóricamente negados por todas las partes. En este contexto, Paula Chaves, amiga cercana de la ahora expareja, conversó con Intrusos (América TV) para brindar detalles sobre el estado de ánimo de sus amigos.

Abordada a la salida del programa Olga, Paula se tomó un momento para respaldar públicamente a sus dos compañeros. "Hablé antes del comunicado. Están como estaría cualquier persona que se separa es mucho tiempo, es lo que dijeron ellos, me parece que fue perfecto y resume y no siempre tiene que pasar algo, pero para mí es como que necesiten armar el cuentito para que sea mediático", expresó Chaves, haciendo hincapié en la necesidad mediática de encontrar un "motivo" para las rupturas. Además, agregó: "Ellos fueron muy claros, sacaron un comunicado, fueron superhonestos con su situación y me parece que tenemos que aprender a entender que puede ser porque algo se desgasta después de muchos años y ellos necesitan este tiempo".

Cuando se le consultó sobre los rumores de infidelidad, Paula Chaves fue tajante, negándose a especular sobre el dolor que atraviesan Nico y Gime. "No voy a entrar en análisis", sentenció, respetando la privacidad de sus amigos. Es importante recordar que ambos matrimonios mantienen una amistad de larga data, formando parte de un círculo de contención mutua. "Es un momento también medio especial, donde me parece que también está bueno dejar que ellos la vivan como hay que vivirla. Obvio que yo estoy, hablamos todo, pero bueno, es así", comentó la modelo, destacando la importancia de permitirles transitar este proceso de forma íntima.

Quizás de manera inconsciente, Paula Chaves reveló un detalle importante: a pesar de la separación, Vázquez y Accardi aún mantienen comunicación. "Ellos se siguen hablando. O sea, son 18 años chicos, es un montón de tiempo y me parece que hay que aprender a tomarlo como algo parte de la vida y que sea una desvinculación sana y amorosa que se puede", manifestó Chaves, resaltando la madurez con la que, según ella, la expareja está manejando la situación.

Ante la posibilidad de una futura reconciliación, la ganadora de Super M prefirió no aventurarse en especulaciones. "No, ni idea. No lo sé. Se separaron como lo comunicaron ellos y ya está", concluyó, dejando en claro que el futuro de la relación solo les pertenece a ellos. Las declaraciones de Paula Chaves ofrecen una perspectiva más íntima sobre el proceso de separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, enfatizando el desgaste de la pareja como principal motivo y el respeto mutuo que aún conservan.