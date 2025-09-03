"El gran viaje de tu vida": el director de la nueva película de Margot Robbie y Colin Farrell explica qué significa el film
Kogonada, el director del nuevo film de Margot Robbie y Colin Farrell explicó qué significa la película más osada e inventiva en la carrera de los actores.
El cine contemporáneo está en su punto más álgido, y el estreno de “El gran viaje de tu vida” es la prueba definitiva de ello. Por primera vez, dos de los actores más aclamados de la actualidad, Margot Robbie y Colin Farrell, unen sus talentos en un film que promete revolucionar el género.
En una etapa dorada de sus carreras -ella tras el fenómeno global de Barbie y él luego de su escalofriante regreso como el Pingüino en la serie de HBO Max-, los dos se convierten en Sarah y David, dos solteros que, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en una boda y, sin saberlo, emprenden una aventura fantástica que los cambiará para siempre.
La película nos sumerge en una trama ingeniosa y conmovedora, donde la pareja se ve llevada a un viaje mágico a través de una serie de puertas que funcionan como portales a los momentos más importantes de sus respectivos pasados. Al revivir juntos estos recuerdos, Sarah y David no solo comienzan a comprender sus propias vidas, sino que obtienen la posibilidad de modificar su futuro, y quizás, de abrirle la puerta al amor.
La película se presenta como una comedia romántica, original e imaginativa, repleta de sorpresas que reafirman la inigualable química entre sus protagonistas. En diálogo con minutouno.com, el director Kogonada habló sobre la particularidad de la historia y el rol de las puertas en la trama. "Amo el teatro de puertas. Cuando veo una puerta en una obra de teatro, el detalle enciende mi imaginación de inmediato.
Una puerta tiene el potencial de conducirnos a cualquier lado: a lo mundano o a lo mágico. Las puertas representan posibilidades. Son inherentemente misteriosas", sostuvo. Para el realizador, el film es un desafío a la forma de contar historias, una experiencia que combina lo cotidiano con lo extraordinario de una manera que solo el cine puede lograr.
"Es la clase de cinta que me gustaría ver en una sala de cine abarrotada", confesó el director. "Es sorprendente y original, con dos actores muy atractivos: Margot y Colin, quienes, además, se encuentran en la cima de sus habilidades artísticas. Juntos encienden la pantalla". Para Kogonada, la película es un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de fantasía, la experiencia humana sigue siendo el foco.
“Como a muchos amantes del cine, en todo momento requiero de mundos nuevos, de nuevos personajes y de una nueva manera de pensar la experiencia humana. Pero, a la vez, quiero algo cotidiano, con lo que pueda identificarme”, concluyó, resumiendo a la perfección la esencia de la película que promete ser un viaje inolvidable.
