"El gran viaje de tu vida": el director de la nueva película de Margot Robbie y Colin Farrell explica qué significa el film

Una puerta tiene el potencial de conducirnos a cualquier lado: a lo mundano o a lo mágico. Las puertas representan posibilidades. Son inherentemente misteriosas", sostuvo. Para el realizador, el film es un desafío a la forma de contar historias, una experiencia que combina lo cotidiano con lo extraordinario de una manera que solo el cine puede lograr.

"Es la clase de cinta que me gustaría ver en una sala de cine abarrotada", confesó el director. "Es sorprendente y original, con dos actores muy atractivos: Margot y Colin, quienes, además, se encuentran en la cima de sus habilidades artísticas. Juntos encienden la pantalla". Para Kogonada, la película es un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de fantasía, la experiencia humana sigue siendo el foco.

“Como a muchos amantes del cine, en todo momento requiero de mundos nuevos, de nuevos personajes y de una nueva manera de pensar la experiencia humana. Pero, a la vez, quiero algo cotidiano, con lo que pueda identificarme”, concluyó, resumiendo a la perfección la esencia de la película que promete ser un viaje inolvidable.